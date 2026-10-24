大腳怪經典影片被證實造假　新紀錄片揭綵排畫面　助手認穿道具服

1967年10月，一段在美國北加州拍下、長達1分鐘的「大腳怪」影片掀起全球熱潮與數十年的真偽論戰。然而，最新紀錄片《捕捉大腳怪》（Capturing Bigfoot）透過多元視角深入拆解，首度證實這段轟動多年的經典畫面完全是人工造假的商業鬧劇。



關鍵證人現身 拍攝者之子揭童年疑點

這段引發長達半世紀討論的神秘影片，如今迎來破局真相。紀錄片劇組特別採訪了關鍵證人，找到拍攝者羅傑帕特森（Roger Patterson）的兒子克林特（Clint Patterson）。如今已年過六旬的克林特，首度公開藏在心中多年的童年疑惑。

克林特回憶，小時候曾意外溜進父親的秘密房間，赫然發現裏面竟堆滿大量二手皮草大衣，當時便感到相當匪夷所思。



再加上帕特森本身具備特效藝術背景，更讓整個神秘事件充滿蹊蹺與人為加工的痕跡。

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16mm菲林試演畫面曝光 助手親證「穿道具裝演出」

讓這段神秘傳說徹底破滅的致命關鍵，是紀錄片導演馬克伊凡斯（Marq Evans）挖出1966年以16mm菲林拍攝的試演畫面。影片中清楚記錄着工作人員穿戴道具裝裝扮成大腳怪的全過程。

當年親身穿上布偶裝的帕特森助手海羅尼姆斯（Bob Heironimus）也現身證實，親口坦承當年就是由他穿着道具裝上陣，整個事件完全是一場人為操作的商業鬧劇。

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