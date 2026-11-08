蒙娜麗莎沒眉毛非審美！皮膚科醫生揭4關鍵：或患「鬼剃頭」

最新研究指出，文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的傳世名作《蒙娜麗莎》，畫中人物麗莎‧瑪麗亞‧蓋拉爾迪尼（Lisa Maria Gherardini），可能罹患一種人體免疫系統攻擊毛囊的自體免疫疾病「圓禿」（Alopecia Areata，俗稱「鬼剃頭」）。



意大利皮膚科醫師萊諾（Luigi Laino）8月發表於《臨床皮膚病學》（Clinics in Dermatology）期刊的論文指出，畫中人物有四項特徵符合圓禿的症狀，包括沒有眉毛、缺乏睫毛、不自然且宛如洋娃娃般的髮際線，以及無瑕的皮膚。

《蒙娜麗莎》曾被評為「最失望世界名作」（Getty Images）

萊諾說，「只有圓禿能同時解釋這四項特徵」。他主張，世人應重新認識這張藝術史上最受矚目的臉龐，正視她在臨床特徵上始終呈現的樣貌：「一名罹患圓禿的年輕女子」。

藝術史學者長期以來對畫中女子沒有眉毛和睫毛的原因爭論不休，認為可能與畫作過度修復，或文藝復興時期流行拔除眉毛的審美風尚有關。然而，萊諾認為，2007年利用多光譜影像技術進行的檢測，反而支持他的推論。

【延伸閱讀】蒙娜麗莎維納斯原來長這樣？ 藝術家用神經網絡技術復活名畫主角（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

當時檢測發現，畫作表層下方有一根眉毛，部分歷史學者據此認定，達文西原本畫有眉毛，後來可能逐漸褪色，或在清潔畫作的過程中消失。萊諾卻認為，這根眉毛正是嚴重自體免疫攻擊的典型臨床徵兆。

儘管畫中女子仍有頭髮，似乎與圓禿的症狀相矛盾，但有醫學史學者認為，她額頭上低垂的深色頭紗，可能是刻意用來遮掩後退的髮際線，甚至是遮住假髮。當時出現脫髮問題的女性，普遍會佩戴假髮。

事實上，醫學界長期熱衷於替這幅名畫進行各種「診斷」。過去有研究推測，畫中人物可能患有高血脂症、顏面神經損傷或牙齒脫落等問題，甚至還有硬皮症、妥瑞氏症等較罕見的推論。

哈佛醫學院研究人員2018年也提出一項廣受關注的推論，認為畫中女子缺乏眉毛、髮際線後退及皮膚泛黃，都是產後甲狀腺功能低下的典型徵兆。近年紅外線研究顯示，畫中人物膚色明顯偏黃，並非顏料氧化造成，而是畫作原本就刻意呈現的效果。

【延伸閱讀】AI繪圖「還原世界名畫」 梵高長這樣 遇到「他」人工智能也投降（點擊放大瀏覽）

+ 12

萊諾的假說則挑戰甲狀腺功能低下的說法，將焦點轉向自體免疫疾病，認為畫中人物生平經歷的壓力，可能是誘發圓禿的因素。

蓋拉爾迪尼15歲時嫁給一名絲綢商人，30歲前生下六名子女，其中幾名在嬰兒時期夭折。她所處的時代也飽受政治動盪、宗教戰爭與瘟疫侵擾。對容易罹患圓禿的人而言，這些因素加上多次懷孕造成的荷爾蒙變化，都可能增加嚴重脫髮的風險，但壓力與圓禿的確切關聯仍未獲證實。

延伸閱讀：

傳奇女飛行員失蹤89年…衛星照拍下神秘黑影 荒島解密結局出乎意料

罹癌剩3個月壽命…男撿到455萬現金爽花逾半 8個月後還活著下場慘了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】