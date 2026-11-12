英國王室｜喬治王子翠鳥畫作登上雜誌　獲讚繼承凱特藝術天賦

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）的長子喬治王子（Prince George）的一幅翠鳥畫作，刊登在英國《鄉村生活》（Country Life）特刊上。英國傳媒紛紛讚賞，稱喬治王子得到母親凱特和爺爺英王查理斯三世（King Charles III）的真傳。



據英國廣播公司（BBC）報道，這幅畫作是13歲的喬治王子今年春天在家中完成（繪畫時年僅12歲），描繪一隻藍橙配色的翠鳥棲息於枝頭，色彩亮眼，生動可愛。

圖為喬治王子（Prince George）的一幅畫作，描繪一隻藍橙配色的翠鳥棲息於枝頭。（X@Countrylifemag）

據了解，喬治並非王室唯一熱愛藝術的成員，其爺爺英王查理斯三世長年喜愛繪畫，母親凱特大學修讀藝術史，亦是攝影愛好者；叔叔哈里王子（Prince Harry）在 A-Level 階段亦修讀藝術，同樣展現過繪畫天賦。

王室一家人很享受繪畫帶來的親子時光。去年，肯辛頓宮（Kensington Palace）於社交平台公開，凱特王妃帶著喬治王子、夏洛特小公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）互相為彼此畫肖像。王室說，透過畫筆，一家人可以「增進彼此的了解」，在創作裡「花時間互相觀察和關注」。

報道指，《鄉村生活》本期特刊由威廉王子擔任客座編輯，內容與重點均由他親自挑選，將於11月11日發行。