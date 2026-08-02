路易小王子終擺脫home alone　跟威廉凱特赴運動會打氣搶鏡｜多圖

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）育有3名子女；他們分別是13歲的喬治王子（Prince George）、11歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）與8歲的路易王子（Prince Louis）。近日，他們一家五口難得一同出席公開活動；威廉與凱特帶着三個孩子前往格拉斯哥觀看英聯邦運動會。對於過去經常被指被留在家中的路易王子可謂難得的公開露面機會，而他在鏡頭前表情多多，十分搶鏡。



綜合英媒報道，威廉王子與凱特王妃在蘇格蘭格拉斯哥的Hydro體育館觀看了一場女子籃網球（netball）準決賽，夏洛特公主、喬治王子與路易王子也陪伴在側。

路易王子觀看賽事期間興奮不已：

現年8歲的路易小王子罕見地公開露面，與哥哥姐姐一同觀看英聯邦運動會，令皇室粉絲們欣喜不已。

威廉與凱特一家在英聯邦運動會倒數第二天到訪，閉幕式將於8月2日（周日）舉行。

從照片可見，路易王子全神貫注地觀看牙買加和澳洲之間的女子籃網球第二場準決賽。

笑容燦爛的路易王子戴上威爾斯漁夫帽，在與家人一同觀看英聯邦運動會的這一天裏，成為眾人矚目的焦點。

路易王子與家人一起戴上威爾斯自行車協會（Beicio Cymru）的帽子，全程笑容滿面。

籃網球比賽結束後，威廉與凱特一家從義工隊伍中走出賽場，並在場館外的廣場上與獲得金牌的殘疾人舉重運動員Mark Swan和體操運動員Reuben Ward會面。

英聯邦運動會吉祥物芬妮（Finnie）也與喬治、夏洛特和路易擊掌，並與凱特碰拳。

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在戶外守候的民眾為一家人歡呼，他們其後走向等候的汽車，然後前往自行車館觀看自行車比賽。