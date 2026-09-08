喬治王子入讀伊頓公學展開寄宿生活　威廉凱特首日送他返學｜有片

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）的大兒子，今年13歲的喬治王子（Prince George）終於要離家就學。在一個下着雨的早晨，喬治王子在父母威廉及凱特的陪同下抵達伊頓公學（Eton College），展開他在該校上學的首日。



喬治王子在威廉和凱特的陪同下首日上學：

據《英國廣播公司》（BBC）9月8日（周二）報道，威廉與凱特撐着雨傘，帶着身穿西裝和領帶的喬治王子，陪同他進入伊頓公學，然後來到校長亨德森（Simon Henderson）及教務長科爾里奇爵士（Sir Nicholas Coleridge）的面前。

校長向喬治王子一邊表示：「歡迎，祝你好運，玩得開心！」然後與喬治握手。

據報道，眾人閒聊了幾句有關當日糟糕的天氣，然後這位新生、家長和教職員便走進了這所歷史悠久的學校。 13歲的喬治王子將在該校寄宿。

作為王位繼承人之一，喬治延續父親威廉的腳步，進入這所精英私立學校。這所學校培養了20位英國首相，每年的學費約為6.5萬英鎊（約69萬港元）。

此前，外界一直觀望喬治王子從伯克郡的獨立私立預備學校蘭布魯克（Lambrook）畢業後會選擇哪所學校。

但最終，喬治王子選擇了傳統的公學，追隨父親、叔叔哈里王子（Prince Harry）和叔祖父史賓沙伯爵（Earl Spencer，黛安娜王妃的弟弟）的腳步，進入了伊頓公學。

報道指，喬治王子即將成為寄宿生。學校共有25棟宿舍大樓，每棟建築可容納約55名13歲以上的學生，由宿舍管理人員負責照顧，宿舍管理人員由一位舍監領導。

這所學校離王子在溫莎的家也不遠。

報道指，喬治王子就讀伊頓公學將讓他免受媒體和外界的過份關注，他父親威廉18歲時就曾說過，他非常享受在伊頓做一名普通學生的時光。

威廉2000年6月曾表示：「我真的很享受在伊頓像其他學生一樣生活。」

近來就讀伊頓公學的英國政治人物包括兩名前首相，卡梅隆（David Cameron）和約翰遜（Boris Johnson）。

在伊頓公學的校友中，名人包括著名男演員Eddie Redmayne和湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）。