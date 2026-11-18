在人工智能（AI）迅猛發展、甚至被警告可能毀滅人類的時代背景下，「人類」（Human）被評選為2026年《劍橋詞典》（Cambridge Dictionary）年度詞彙。



《劍橋詞典》星期三（11月18日）宣佈了這個年度詞彙。這個詞在詞典中的定義為「擁有與神明、動物或機器相對的、人所具備的品質、缺點與情感」。

劍橋大學出版社董事會成員伍德沃德（Francesca Woodward）告訴法新社，「人類」擊敗了其他與AI及網絡世界相關的候選詞彙，脱穎而出，反映出全球高度關注科技如何改變人們的生活。

她指出，在過去12個月裏，尤其是因為擔心AI搶走飯碗，人們一直在「認真思考身為人類的意義……我認為人們正試圖提醒自己，『人』究竟意味着什麼」。

此外，詞典編纂人員也觀察到，像「人造」（human-made）或「人類作者」（human author）這類包含「human」的複合詞，使用頻率正不斷增加。

圖為2024年2月19日的插畫圖片，顯示人工智能（AI）的字樣及人們正使用電腦。（Reuters）

劍橋大學科學哲學學者麥克萊蘭（Tom McClelland）認為，選擇「人類」作為年度詞彙是一個非常有趣的決定，「因為當下我們對人性的理解正在發生變化」。

麥克萊蘭說：「我們正試圖理解人類心智與人工心智、像我們這樣的生命體與我們創造的人造生命之間有何區別。是什麼讓我們與眾不同？是意識、創造力還是同情心？」

而圍繞何謂人類的討論，已吸引教宗、荷里活明星及各國領導人等知名人士參與。

今年入圍年度詞彙角逐的其他熱門詞還包括「代理」（agent），指無需人類控制即可進行復雜運作的AI系統；「有益健康的」（wholesome），定義為「對你有益，並可能改善你身體、道德或情感生活的事物」；以及源於荷蘭傳統的「觀暮」（dusking），指通過觀看白晝轉為黑夜來放鬆身心、重新與大自然建立聯繫的做法。

展望明年，詞典列出數個值得關注的潛力詞彙，其中包括縮寫詞「FOBO」（Fear Of Becoming Obsolete，被淘汰恐懼症），指因工作可能被AI取代而產生的恐懼；另一個則是「天氣劇變」（weather whiplash），形容天氣從一種極端狀態迅速切換到另一種極端狀態。

《劍橋詞典》去年的年度詞彙是「準社會關係」（parasocial），用來形容對素昧平生的名人或虛構角色產生單方面情感聯繫的現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

