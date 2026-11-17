英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳捲入多段婚外情風波，相關對象甚至牽涉疑似替中國從事間諜活動的女子，讓原本單純的私生活醜聞進一步升高為國安疑慮。這場風暴也讓矽谷業界感到錯愕，外界不禁質疑，一向以精明、自律著稱的科技巨擘，為何會在私人關係上如此缺乏戒心？業界人士分析，權勢帶來的自信，以及新戀情難以抗拒的悸動，都可能讓人失去原有的判斷力。



矽谷向來高度重視保密 黃仁勳的行為令業界錯愕

據《紐約時報》（New York Times）報道，從硬件製造、網絡泡沫一路走到人工智能（AI）熱潮，矽谷資深人士見過無數科技業者一夕致富，也看過曾經風光的人物迅速跌落谷底。不過，這次黃仁勳捲入婚外情與間諜疑雲，仍讓不少人感到格外突兀。

點圖看黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）相片：

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曾任太陽電腦（Sun Microsystems）高階主管的蓋奇（John Gage）感嘆：「大家都說，AI會以我們連想都想不到的方式改變每個人的生活。結果一轉眼，又是全世界最老套的故事。」

報道指出，矽谷對商業機密的保護近乎偏執，新創公司為了維持技術領先，無不嚴防競爭對手及外國勢力探知內部資訊，因此簽署保密協議早已是業界日常。

1980年代初期進入蘋果（Apple）工作的強森（Lynnea Johnson）表示，她最難以理解的是，黃仁勳似乎沒有察覺黃樂可能受僱於中國政府，或者根本沒有將相關風險放在心上。這種缺乏戒心的態度，與他過去給外界精明、謹慎的印象形成強烈反差。

婚外情牽扯間諜疑雲 事件從私德升高至國安層次

報道提到，黃仁勳坦承婚外情後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾致電關心，黃仁勳在通話中表示，自己並不知道出軌對象疑似涉及間諜活動。醜聞曝光初期，矽谷不少人士原本認為，黃仁勳或許仍有機會保住職位，畢竟他在科技產業的影響力不容小覷。

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黃仁勳的婚外情風波之所以迅速擴大，除了涉及疑似替中國從事情報活動的女子，另一段與英偉達直屬下屬的婚外情也讓事件持續延燒。尤其當企業領導人同時面臨職場倫理、公司治理及國家安全疑慮，董事會對其領導能力與企業風險的評估也隨之升高，最終黃仁勳於11月12日辭去行政總裁職務。

研究矽谷歷史的學者歐瑪拉（Margaret O'Mara）指出，科技產業過去確實發生過企業間諜案件，但遭到調查、起訴的多半是基層員工。至於像黃仁勳這樣具有全球知名度的科技業領袖，竟捲入涉及外國政府情報活動的疑雲，她坦言幾乎想不到類似先例。

外界熟悉的顧家形象 私生活卻出現巨大反差

黃仁勳過去談論私生活時，最常提及的就是妻子洛莉（Lori）與工作。兩人在俄勒岡州立大學（OSU）相識，婚後生活中的大小事，多半由洛莉打理。

黃仁勳甚至曾透露，自己連住家地址與電話號碼都不清楚，因為只要機器知道就足夠了。除了標誌性的皮衣，他似乎對物質享受也沒有太大興趣，生活重心幾乎全放在英偉達。他過去曾形容自己的工作狀態：「我沒在工作時，腦子裏想的也是工作。」

這種長期專注事業、經常公開談及妻子的形象，正是外界熟悉的黃仁勳，也讓此次婚外情風波顯得更加出乎意料。黃仁勳對自己與黃樂之間的關係，似乎抱持着某種漫不經心的態度，彷彿認為事情不會曝光，即使真的被揭發，也不會造成太大影響。

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權勢與戀愛悸動成關鍵 專家點出失去戒心2大可能

究竟黃仁勳這樣精明、身居高位的科技巨擘，為何會在私人關係上失去戒心？《紐約時報》引述業界人士分析，背後可能有兩大原因，分別是權勢帶來的過度自信，以及新戀情帶來的情感誘惑。

第一，權勢容易讓人產生「一切都能擺平」的錯覺。 報道以聖經中的大衛王為例，大衛讓部下的妻子拔示巴懷孕後，為了掩蓋此事，竟安排該名部下上前線送死。報道藉此指出，當一個人長期掌握權力與資源，可能逐漸相信自己有能力控制局面，即使冒險也能承擔或化解後果。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

第二，新戀情帶來的悸動，可能讓人失去理性判斷。 一名曾與科技業高層密切共事的女性指出，有錢有勢的人往往更在意那些無法透過金錢取得的感受，其中最具代表性的就是剛墜入情網的悸動。她直言：「世上沒有什麼感覺比得上剛墜入情網的悸動。花錢買不到，也強求不來。」她認為，這種難以掌控的情感誘惑，甚至可能讓再聰明、自律的人也失去判斷力。

她認為，對有錢有勢的人而言，這種無法透過財富或權力取得的感受，可能反而具有格外強烈的吸引力，甚至足以讓原本再聰明、自律的人失去判斷能力。

矽谷元老直言金錢改變人 財富也可能扭曲是非觀

報道最後引述矽谷營銷元老麥肯納（Regis McKenna）的看法。當記者詢問，擁有太多金錢是否可能讓人沖昏頭時，麥肯納甚至不等問題說完便直接回答：「會，會。會不會改變一個人的是非觀？會！錢會改變人，而且很久以前就開始改變矽谷了。」

這番話也點出黃仁勳風波背後更值得關注的問題：當財富、權勢與個人慾望交織，即使是站在科技產業頂端的人物，也未必能在私人生活中維持一貫的理性與自制。

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