匹克球（Pickleball）近年在全球冒起，不少人參與成為新興運動。越南得樂省近日瘋傳一則離奇謠言，稱有居民打匹克球後感染HIV，並把病毒傳染給多名球友，一度引發當地民眾恐慌。得樂省疾病控制中心11月17日公布調查結果，確認遭點名的當事人根本不在HIV感染者及治療管理名單之上，認定謠言毫無事實根據。



綜合外媒報道，這則謠言於本月12日至13日在得樂省亞寧社（Ea Ning）的社交媒體及坊間流傳。網上貼文聲稱，當地一名居民透過匹克球活動將HIV病毒傳染予其他多人。消息迅速發酵，不但令部分居民人心惶惶，遭點名的當事人亦承受巨大心理壓力，日常生活及個人名譽均受嚴重影響。

得樂省疾病控制中心周二表示，中心已聯同醫療中心、亞寧社人民委員會及當地衛生站展開調查，並翻查HIV感染者管理系統及治療管理系統，發現傳聞中的當事人完全不在感染者管理名單之內，亦無任何治療管理記錄。

人們在場館內打匹克球（Getty）

衛生部門進一步指出，亞寧社目前的HIV/AIDS疫情維持穩定，監測系統未發現新增感染個案異常增加，亦無出現與今次傳聞相關的疫情爆發跡象。地方政府與警方初步查證後，同樣認定網上流傳的說法缺乏事實根據。

目前，警方已傳召兩名曾轉發或評論相關消息的人士到案了解，並繼續蒐集證據，評估是否依法處理。當局強調，若查明有人蓄意散播不實資訊，損害他人名譽或影響社會秩序，將追究相關責任。

越南國旗：A fan shows off his huge flag at the stadium during the AFF Suzuki Cup final second leg match between Vietnam and Malaysia at Muy Dinh National Stadium on December 15, 2018 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Stanley Chou/Getty Images)

得樂省疾病控制中心同時呼籲民眾切勿輕信未經查證的HIV感染消息，並提醒HIV不會透過握手、共膳等日常接觸傳播，同時須保障感染者的個人私隱，避免引發歧視。