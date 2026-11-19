越南網傳打匹克球染HIV？官方核實揭荒謬真相 警約談兩人涉造謠
撰文：李宜珈
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匹克球（Pickleball）近年在全球冒起，不少人參與成為新興運動。越南得樂省近日瘋傳一則離奇謠言，稱有居民打匹克球後感染HIV，並把病毒傳染給多名球友，一度引發當地民眾恐慌。得樂省疾病控制中心11月17日公布調查結果，確認遭點名的當事人根本不在HIV感染者及治療管理名單之上，認定謠言毫無事實根據。
綜合外媒報道，這則謠言於本月12日至13日在得樂省亞寧社（Ea Ning）的社交媒體及坊間流傳。網上貼文聲稱，當地一名居民透過匹克球活動將HIV病毒傳染予其他多人。消息迅速發酵，不但令部分居民人心惶惶，遭點名的當事人亦承受巨大心理壓力，日常生活及個人名譽均受嚴重影響。
得樂省疾病控制中心周二表示，中心已聯同醫療中心、亞寧社人民委員會及當地衛生站展開調查，並翻查HIV感染者管理系統及治療管理系統，發現傳聞中的當事人完全不在感染者管理名單之內，亦無任何治療管理記錄。
衛生部門進一步指出，亞寧社目前的HIV/AIDS疫情維持穩定，監測系統未發現新增感染個案異常增加，亦無出現與今次傳聞相關的疫情爆發跡象。地方政府與警方初步查證後，同樣認定網上流傳的說法缺乏事實根據。
目前，警方已傳召兩名曾轉發或評論相關消息的人士到案了解，並繼續蒐集證據，評估是否依法處理。當局強調，若查明有人蓄意散播不實資訊，損害他人名譽或影響社會秩序，將追究相關責任。
得樂省疾病控制中心同時呼籲民眾切勿輕信未經查證的HIV感染消息，並提醒HIV不會透過握手、共膳等日常接觸傳播，同時須保障感染者的個人私隱，避免引發歧視。
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