美國太空總署（NASA）確認其已飛行49年、著名的的深空探測器「航行者1號」（Voyager 1）於香港時間11月18日下午6時16分到達距離地球約「1光日」（one light-day）處，成為首個到達距離地球1光日的人造物體。



「1光日」是指光在24小時內傳播的距離，約259億公里。太空總署於1977年分別發射「航行者1號」及「航行者2號」（Voyager 2）探測器，原設計任務壽命約5年，任務目標是探索土星，但這兩個深空探測器的實際任務期限，已比原本制定的時間超過10倍。

目前兩個旅行者探測器正在研究星際空間，航行者1號及2號分別於2012年及2018年進入星際空間，並前往距離地球約17光年的恆星格利澤 445 （Gliese 445）。太空總署現時仍然可以透過「深空網絡」（Deep Space Network）向探測器接收資料或發放指令，但通訊反應會大大降低。

這張未註明日期的藝術概念圖，呈現了美國太空總署（NASA）的「航行者1號」（Voyager 1）探測器。（Reuters）

太空總署加州噴射推進實驗室（JPL）的「航海家星際任務」（Voyager Interstellar Mission）主管卡里姆（Kareem Badaruddin）表示，這種情況從未發生過，以後可能不會在出現：「它就是如此非同尋常」。

在距離地球約「1光日」的幾星期前，太空總署有兩日未收到該探測器的信號，曾引發人們擔心，「航行者1號」已經失蹤的憂慮。