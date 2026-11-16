NASA「航行者1號」探測器飛行49年　將距地球「1光日」再創里程碑

據美聯社11月14日報道，美國國家航空暨太空總署（NASA）於1977年發射的「航行者1號」（Voyager 1）探測器即將迎來一個新的里程碑，在持續飛行近50年後，它預計將於當地時間11月18日成為首個抵達距離地球一光日位置的太空船。



NASA表示，「航行者1號」即將飛抵距離地球259.02億公里處，這相當於光在真空中傳播24小時的距離，也就是一光日。由於無線電信號以光速傳播，屆時地面團隊向探測器發送一條指令將需要整整24個小時，探測器將數據傳回地球也需要24個小時。

NASA表示，「航行者1號」（Voyager 1）即將飛抵距離地球259.02億公里處，這相當於光在真空中傳播24小時的距離，也就是一光日。（YouTube@AssociatedPress影片截圖）

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光在真空中的傳播速度約為30萬公里/秒，光從太陽到達地球需要約8分20秒。海王星（Neptune）是太陽系中距離太陽最遠的行星，光從太陽到達海王星需要約4小時10分鐘。

在宇宙尺度上，天文學家常用光年（光在真空中傳播一年所經過的距離）來測量遙遠天體的距離。太陽系外距離地球最近的恆星是半人馬座α系統中的比鄰星，它與地球的距離是4.2光年。

「航行者1號」正以6萬公里/小時的速度在星際空間中飛行，NASA預計，它至少還要飛行約1.8萬年，才能到達距離地球整整一光年的位置。

NASA項目經理蘇珊娜・多德（Suzanne Dodd）認為，飛向星際空間的「航行者1號」已成為「地球的使者」，它取得了非同凡響的成就，不斷給人們帶來驚喜。

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「航行者1號」於1977年9月5日在美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）發射升空，1979年掠過木星，並在1980年飛越土星。此後，航行者1號朝著太陽系邊緣前進，在2012年成為首個進入星際空間的人造太空船。

該探測器搭載了放射性同位素熱電機（RTG），將鈈衰變產生的熱量轉化為電能。但持續運行四十多年後，「航行者1號」的電力供應正逐漸減少，不得不關閉部分科學儀器以節省能源。目前，NASA噴氣推進實驗室的飛行控制團隊大約每周向探測器發送一次指令。

此外，同樣在1977年發射、沿不同路線飛行的「旅行者2號」探測器也在2018年進入星際空間，成為第二個進入星際空間的人造太空船。NASA預計，「旅行者2號」將在2035年左右抵達距離地球一個光日的位置。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】