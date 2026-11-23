美國紐約一段議員在市長記者會上眨眼的影片近日在社交平台瘋傳，因眼球瞬間變白又恢復，看起來相當詭異，引發網民熱議，甚至有人懷疑他是偽裝成人類的「蜥蜴人」，還有人聯想到外星人混入政府的陰謀論。對此，當事人終於出面回應，強調自己當然是人類，並直言不知道影片中的眼睛動作究竟是怎麼回事。



根據《紐約郵報》（New York Post）報道，事件發生於11月20日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在市政廳舉行記者會，公布計畫於2032年前關閉雷克斯島（Rikers Island）監獄。當時站在曼達尼身後的紐約州民主黨眾議員萊特（Jordan J.G. Wright），被拍到先露出微笑，隨後瞳孔一瞬間變白，如同爬蟲類眨眼一般，特殊動作經網民截取後迅速在社交平台X流傳。

紐約州民主黨眾議員萊特官方肖像（紐約州州議會官網）

影片引發大量網民揣測，有人聲稱這是蜥蜴人眨眼的方式，甚至懷疑外星生物早已偽裝成人類、混入政治圈。一名網民形容，外星人似乎已經不再刻意隱藏身分，相關陰謀論也延伸至Reddit等網路論壇。

驚悚畫面曝光 紐約議員眼球瞬間泛白▼▼▼

面對網路傳言，現年32歲的萊特向《紐約郵報》表示：

我完全不知道那段影片發生了甚麼事，我真的不清楚。

他強調自己當然是人類，並以自身推動的政策作為回應，包括爭取400萬美元經費，協助哈林區（Harlem）WE ACT環境正義中心建設。他也表示，自己無法評論任何爬蟲類或外星人的說法。

報導指出，萊特代表曼哈頓第70選區，涵蓋哈林區部分地區，並於今年11月成功連任。

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