《美國處男》女星變5旬美魔女進軍OnlyFans　泳裝片一周狂吸780萬

曾主演《美國處男》（American Pie）及《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）的美國52歲女星莎朗·伊利沙伯（Shannon Elizabeth）上月被爆出提交離婚申請，隨後開始經營多為成人內容的社群OnlyFans。日前她上傳影片，穿上多套泳裝、洋裝，向粉絲大方展示身材。對於經營OnlyFans一週就賺進百萬美金，她表示很有趣，但一些「底線」不會放棄。



擺脫離婚風波 宣傳影片大秀身材

日前她拍攝一段模里西斯的飯店宣傳影片時，換上多套泳裝、洋裝，讓粉絲大飽眼福。（IG@shannonelizabeth）

美國娛樂媒體《Page Six》報導，伊莉莎白上個月與南非自然保護專家博切特（Simon Borchert）的婚姻告終，正在辦理離婚申請。兩人2015年相識，並於2021年喜結連理，離婚手續於本月初正式完成。與此同時，伊莉莎白被發現，提交離婚申請後，她就註冊了OnlyFans的帳號。

《美國處男》女星離婚後大解放 進軍OnlyFans賺百萬▼▼▼

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日前她拍攝一段模里西斯的飯店宣傳影片時，換上多套泳裝、洋裝，讓粉絲大飽眼福，她在貼文中寫下：「在香格里拉樂圖斯洛克飯店（Shangri-La Le Touessrok）的一天…潔白無瑕的沙灘，乘船即可抵達的私人島嶼，以及在Coco's Beach House享用的夢幻般海灘，這裡美得讓人窒息！」

OnlyFans驚人收入

伊莉莎白的演藝生涯精彩，憑藉《美國處男》（American Pie）、《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）等電影爆紅，成為不少粉絲的女神。報導指出，伊莉莎白對經營OnlyFans感到興趣，短短一週就賺進百萬美金。不過她強調，有些底線她不會越過，就目前而言，她對於向粉絲分享生活的體驗非常棒。

報導指出，夏儂・伊莉莎白基金會致力於保護瀕危物種、保護重要棲息地、支持第一線護林員，以及為保育工作建立長遠的解決方案。（IG@shannonelizabeth）

伊莉莎白的發言人表示，這位名演員預計將部分收入用於她的慈善機構，以及今年將舉辦的慈善晚會。報導指出，夏儂・伊莉莎白基金會致力於保護瀕危物種、保護重要棲息地、支持第一線護林員，以及為保育工作建立長遠的解決方案。

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