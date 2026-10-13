買50張同號彩票全中！美國男子抱走196萬港元獎金　笑稱不敢再買

美國南卡羅萊納州近日發生一宗神奇的中獎事件。一名男子憑藉強烈的預感，一舉購買50張號碼完全相同的彩券，沒想到開獎後幸運全數中獎，獨得總獎金25萬美元（約196萬港元）。這一幸運事件隨即在當地引發熱烈討論，而得主在領獎時也笑稱，未來不會再挑選同一組號碼。



強烈預感驅使 砸錢下注50張同號彩券

根據外媒《合眾國際社》（UPI）報道，這名來自南卡羅萊納州低地地區（Lowcountry）的男子，日前因心血來潮、預感自己將幸運中大獎，便前往薩默維爾（Summerville）當地的多家便利店，以每張1美元的價格，購買一款名為「Pick 4」的彩券。該名男子一口氣買了50張，且所有彩券的選號皆一致設定為「0-5-0-0」。

該美國男子以每張1美元的價格，購買一款名為「Pick 4」的彩券，一口氣買了50張。（Unsplash@Erik Mclean）

當晚開獎結果揭曉，中獎號碼毫無偏差地正是「0500」，宣告男子所購買的50張彩券全數中獎。以每張彩券贏得5,000美元計算，累計總獎金高達25萬美元。

低調匿名領獎 笑稱「不認為能幸運第二次」

南卡羅萊納州教育彩券局指出，該名幸運得主最終選擇匿名領獎，並未透露個人身分。中獎男子在接受彩券公司人員採訪時低調表示：

我大概不會再買這組號碼了，我不認為自己還能幸運第二次。

據了解，「Pick 4」彩券的玩法為玩家需從「0000」至「9999」中選擇一組4位數字，只要與開獎號碼及數字順序完全吻合即算中獎。由於號碼組合多達1萬種，單張彩券的中獎機率僅為萬分之一（0.01%）。

美國多宗同號彩券中大獎 前例屢見不鮮

儘管中獎難度極高，但在美國一次購買多張相同號碼並抱走巨額獎金的案例並非首見。2022年6月，維吉尼亞州一名女子艾莉西亞．查普曼（Alicia Chapman）曾一口氣購買54張相同號碼的彩券，最終奪下23萬6,400美元獎金；同年4月，另一名男子拉里．斯佩特（Larry Speight）則以自家車牌號碼連續下注42張彩券，同樣幸運全數中獎，抱走21萬美元。

儘管中獎難度極高，但在美國一次購買多張相同號碼並抱走巨額獎金的案例並非首見。（示意圖，Pexels@Soc Nang D Ng）

延伸閱讀：台好心店東垃圾桶找到百萬中獎彩票後尋人 失主初收電話以為詐騙

+ 10

延伸閱讀：

剛起飛就墜機！加州小飛機變「火球狂燒」 2人受困慘死

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】