美國林務局10月15日在《資訊自由法》閱覽室上載三份大腳怪紀錄，橫跨1949年至2003年，涉及蒙大拿州及俄勒岡州。



據美國《人物》雜誌（People）周日（11月22日）報道，文件中最早的一份來自1949年經歷者親述：四名獵人發現大型足印、濃烈氣味及低吼聲，相信有生物把他們射獲的馬鹿整隻叼走，因熊甚少以後腿長距離行走。

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英國《衛報》（The Guardian）報道，1982年6月17日，野生動物生物學家約翰遜（Rodney L. Johnson）奉命前往俄勒岡州烏馬蒂拉國家森林（Umatilla National Forest）的米爾溪（Mill Creek）分水嶺展開現場調查。現場發現的神秘足印長達15吋（約38厘米）、寬7吋（約18厘米），延伸達25至40呎，其中一枚印記甚至呈現罕見的「第二腳趾畸形」。

約翰遜在報告中客觀記錄，若純屬偽造，造假者必定耗費了極大心血與精細技巧，因部分紋理顯得相當自然；但他同時冷靜指出數項關鍵物理疑點：在陡峭與平緩斜坡上，該生物的跨步竟不可思議地均勻維持在4呎左右，且足印在泥濘中的凹陷深度，竟比調查人員自身穿著靴子的腳印還要淺，完全不符合一隻體重超過300磅（約136公斤）巨獸應有的下陷壓力，因而認定非未知雙足巨獸所致。最新的2003年剪報則記載，蒙大拿州一條公路附近出現數百個怪異足印。

RockStar新遊GTA VI中亦出現有關大腳怪彩蛋。（遊戲截圖）

同份檔案中隨附的另一份聯邦機密備忘錄，資深追蹤專家哈丁（Joel Hardin）仔細勘查發現，足印周圍的森林落葉與植被有明顯被人為預先撥開的痕跡，且足印邊緣帶有由一側向另一側機械式搖晃下壓的特徵，極可能是利用塗抹了石膏或軟橡膠的特製假腳模具踩踏而成。

儘管官方調查最終以「人為造假」定調，但這份跨越半世紀的檔案，連同1949年蒙大拿州派蒂溪（Petty Creek）獵人目擊馬鹿遭神秘力量整隻拖走、以及2003年普萊恩斯（Plains）雪地怪印的歷史剪報，依然增加了北美流傳已久大腳怪傳說的可信度。

大腳怪又稱 Sasquatch，是美國最著名的神秘生物：據描述，牠是體重逾300磅、雙足行走的類猿巨獸，出沒於美國西北部森林，但存在從未獲科學證實；專案 Bigfoot Mapping Project 已收錄逾1.6萬宗報告。