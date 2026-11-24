日本羽毛球女神志田千陽日前來港參加香港羽毛球公開賽，雖然她與拍檔平本梨梨菜在首圈出局，但志田千陽似乎十分享受在香港度過的時光。她在個人社交平台分享照片，其中包括她在尖沙嘴維多利亞港海濱長廊漫步的照片，來自西式麵包店Bakehouse的蛋撻，以及一張有乾炒牛河和白切雞的美圖。看來志田千陽也很喜歡香港的道地美食。



志田千陽在IG分享在香港拍下的美圖：

志田千陽在Instagram上發文：「在香港漫步，久違的3週遠征，大家都很努力！非常感謝！」

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志田千陽分享了六張照片，兩張以維多利亞港的夜景為背景，一張是她在星光大道上留影，一張是她在一扇門前擺姿勢，門前掛著她本人的照片，一張是Bakehouse的蛋撻，以及一張有乾炒牛河和白切雞的照片。

看到貼文的粉絲紛紛留言：「以夜景為背景，你看起來像個模特兒！」、「連續參加三站賽事一定很累吧！」、「歡迎來香港，玩得開心！」、「志田醬好可愛！」、「你真漂亮，你的風格一如既往地好！」、「就連你的抓拍都好可愛！」、「你一如既往，你又酷又酷！」

29歲的志田千陽在巴黎奧運奪得女雙銅牌，她當時的拍檔松山奈未其後因傷與其拆夥。志田千陽其後改與五十嵐有紗搭檔，但成績並不理想。

志田千陽分享在香港拍下的照片：

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志田千陽近月改與20歲的平本梨梨菜合作，兩人早前在熊本羽毛球大師賽奪得亞軍，外界關注志田千陽是否能夠與小師妹重拾過往的良好狀態，攜手衝擊2028年舉行的洛杉磯奧運。