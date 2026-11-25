日本乒乓球名將、連續3屆奧運奪牌的石川佳純傳出喜訊，她今（25日）透過個人官方IG無預警宣布結婚，據相關人士透露，另一半並非名人，只是一般男性，消息曝光後引發關注。



14歲入選日本代表 連3屆奧運奪牌

日本前乒乓球名將石川佳純。（Getty Images）

綜合日媒報道，現年33歲的石川佳純發文表示：

雖然是私事，但我已經與交往一段時間的對象結婚了。

她也分享結婚心情，透露在與對方相處的日子裡，逐漸認定希望與他共同走過未來的人生。

她甜蜜寫道，「雖然我們兩人都還有許多不足，但希望無論遇到什麼情況，都能互相扶持，建立一個充滿笑容的家庭。」並希望外界能給予兩人溫暖的祝福與守護。石川佳純強調，未來仍會持續努力，透過乒乓球及各項運動，向更多人傳遞體育的魅力，最後還附上親筆簽名，正式公開人生新階段。

石川佳純出生於日本山口市，6歲開始接觸乒乓球，曾在全日本乒乓球錦標賽青少年組締造史無前例的4連霸紀錄，並以當時史上最年輕的14歲之姿入選日本國家代表隊。她的奧運生涯同樣輝煌，2012年倫敦奧運摘下日本女子乒乓球隊首面奧運銀牌，個人單打也闖進第4名。

2016年里約奧運再奪女子團體銅牌；2021年東京奧運則擔任日本代表團副主將，帶領隊伍拿下團體銀牌，締造連續3屆奧運都有獎牌入袋的紀錄。2023年5月她宣布結束長達23年的競技生涯，正式退役，除推廣乒乓球，也轉戰體育主播及賽事評論工作。

延伸閱讀：

黃仁勳回歸曇花一現？台股開盤暴跌逾千點 台積電重摔140元

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】