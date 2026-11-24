日本首相高市早苗就任後首度訪華，出席在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，惟最終未能與中國國家主席習近平實現雙邊會談。共同社24日分析報道，由於日方拒絕按中方要求撤回高市先前的涉台國會答辯，雙方核心分歧未解，錯失今次國際會議良機後，中日關係短期內難以改善。

文章又引述日本外務省高級官員稱，高市憑藉對華強硬形象獲得保守人群支持，因此不可能按中方要求撤回涉台答辯。



共同社報道，習近平早前向日本前首相福田康夫（於2026年10月22日逝世）遺屬致唁電時，曾隔空促請日本當局恪守中日四個政治文件，當中包括寫明台灣是中國領土不可分割一部分的《日中聯合聲明》。文章稱，此舉是向高市發出的訊息，即應該回歸以往的政治文件。

高市19日在深圳記者會上重申對台立場如《日中聯合聲明》所示，試圖借政治文件為中日關係破冰。但外務省高級官員稱，對於憑藉對華強硬形象獲得保守人群支持的高市而言，按照中方要求撤回涉台答辯「是不可能做到的」。

APEC峰會：2026年11月19日下午，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會，她指中日需繼續溝通對話（方承恩攝）

文章還提及高市此行出現的一些耐人尋味的外交細節：高市抵華不僅迎接規格從簡，18日晚APEC晚宴入場時，現場更特意奏起日本名曲《昂首向前走》（《Sukiyaki》）。中國外交消息人士介紹，該曲蘊含1960年日本政府在安保鬥爭中受到挫敗及「反戰意圖」，日方官員坦言此舉或是中方「深思熟慮的安排」。

隨着日本計劃年內修訂安保文件，文章分析中方對日方的警惕與批判仍將持續。