高市早苗APEC遭特朗普無視 對馬來西亞總理吐舌做鬼臉畫面引熱議
日本首相高市早苗出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）互動的一段影片意外引發熱議。高市在與安華打招呼時，疑似因模仿對方的雙手合十動作而一度手勢交錯，隨後露出尷尬笑容，甚至短暫吐舌頭、做出鬼臉。相關畫面近日在社交平台瘋傳，日本網友對此反應兩極，有人認為她表現親切自然，也有人批評身為國家領導人，在國際外交場合做出這類表情並不恰當。
根據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）及馬來西亞《星報》（The Star）報道，這段影片拍攝於11月19日深圳舉行的第33屆APEC領袖峰會。畫面中，安華以雙手合十的方式向高市打招呼，高市隨即試圖模仿，卻一度將雙手交叉，發現動作不太對勁後露出笑容。隨後在聆聽安華說話時，她又短暫吐出舌頭，並露出燦爛笑容，整個互動過程被現場鏡頭捕捉。
高市早苗隨後露出尷尬笑容，甚至短暫吐舌頭、做出鬼臉：
影片在11月22日開始於日本社群平台X廣泛流傳，引發網友議論。有日本網友批評，高市身為日本首相，在與外國領袖正式互動時應該保持莊重，不應做出吐舌頭等不恰當表情；也有人認為，這種舉動有損國家領導人的形象。不過，另一派網友則認為，高市只是展現活潑、親切的一面，沒有必要過度解讀。
韓國《亞洲經濟》（Asia Business Daily）也報道這一事件，指出相關影片在日本網路引發爭議，中國內地官媒《環球時報》及中國新聞社也跟進報道，引用日本網友批評高市的留言，使事件進一步受到國際關注。
值得注意的是，這並非高市此次出席APEC期間唯一引發討論的舉動。她先前抵達深圳時，外界便注意到大陸安排的接機規格與美國總統特朗普、俄羅斯總統普京有所不同；此外，她在峰會期間與特朗普互動時拍了對方肩膀，但特朗普隨後轉身離開的畫面，也曾引發議論。▼▼▼
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