日本首相高市早苗出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）互動的一段影片意外引發熱議。高市在與安華打招呼時，疑似因模仿對方的雙手合十動作而一度手勢交錯，隨後露出尷尬笑容，甚至短暫吐舌頭、做出鬼臉。相關畫面近日在社交平台瘋傳，日本網友對此反應兩極，有人認為她表現親切自然，也有人批評身為國家領導人，在國際外交場合做出這類表情並不恰當。



根據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）及馬來西亞《星報》（The Star）報道，這段影片拍攝於11月19日深圳舉行的第33屆APEC領袖峰會。畫面中，安華以雙手合十的方式向高市打招呼，高市隨即試圖模仿，卻一度將雙手交叉，發現動作不太對勁後露出笑容。隨後在聆聽安華說話時，她又短暫吐出舌頭，並露出燦爛笑容，整個互動過程被現場鏡頭捕捉。

日本首相高市早苗疑似因模仿馬來西亞總理安華的雙手合十動作而一度手勢交錯。（X@yuritotsubasa37）

高市早苗隨後露出尷尬笑容，甚至短暫吐舌頭、做出鬼臉：

影片在11月22日開始於日本社群平台X廣泛流傳，引發網友議論。有日本網友批評，高市身為日本首相，在與外國領袖正式互動時應該保持莊重，不應做出吐舌頭等不恰當表情；也有人認為，這種舉動有損國家領導人的形象。不過，另一派網友則認為，高市只是展現活潑、親切的一面，沒有必要過度解讀。

韓國《亞洲經濟》（Asia Business Daily）也報道這一事件，指出相關影片在日本網路引發爭議，中國內地官媒《環球時報》及中國新聞社也跟進報道，引用日本網友批評高市的留言，使事件進一步受到國際關注。

值得注意的是，這並非高市此次出席APEC期間唯一引發討論的舉動。她先前抵達深圳時，外界便注意到大陸安排的接機規格與美國總統特朗普、俄羅斯總統普京有所不同；此外，她在峰會期間與特朗普互動時拍了對方肩膀，但特朗普隨後轉身離開的畫面，也曾引發議論。▼▼▼

延伸閱讀：

俄烏戰爭死亡人數恐逾46萬！衛報調查揭俄軍慘重傷亡

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】