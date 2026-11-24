據日媒「WEB女性自身」報道，今年11月社交平台X（前稱Twitter，推特）瘋傳一則瀏覽破40萬次的貼文，指控日本首相高市早苗學歷造假、神戶大學畢業生名冊查無此人。不過此說法已證實為假消息，神戶大學官網明確記載她於1984年3月自經營學系畢業，與官方履歷一致，日本事實查核中心（JFC）向校方求證後也確認學歷屬實。



會有這樣的謠言起因於她1979年3月自奈良縣立畝傍高中畢業，照理說應在1983年大學畢業，卻晚了一年才拿到學位。她的高中同學受訪時揭密，這「空白的一年」其實是她曾「重考」。同學透露，高市高中時並不愛念書，不僅在重金屬搖滾樂團擔任鼓手兼鍵盤手，還違反校規騎電單車上學，為了買樂器、養車，常在漢堡店、甜甜圈店與牛丼店打工。

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此外，當時奈良風氣保守，社會甚至嘲諷女性過了25歲就像聖誕節後賣不出去的「聖誕蛋糕」。高市的父母認為女生念短期大學、早點進銀行或公家機關嫁人最幸福，見她堅持報考四年制大學，便狠心告知「一毛學費都不出」。高市只好在斷絕金援下拼命打工賺學費，一邊半工半讀苦撐重考，甚至曾因學費考量放棄私立名校慶應大學、最後考取國立神戶大學。

老同學感嘆，在那個女性追求高學歷備受壓力的年代，高市以強烈意志撐過來，希望大眾別再被毫無根據的謠言誤導。

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