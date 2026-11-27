JR東日本接受日媒採訪表示，隨着「Suica交通卡」上的企鵝「畢業」，位於JR新宿站外的「Suica企鵝」銅像將於2027年的3月份結束展示，同時銅像所在的「Suica企鵝廣場」亦將更名。



日本Suica西瓜卡上的「Suica企鵝」（JR東日本影片截圖）

日本J-CAST新聞報道，自2001年Suica服務推出以來，企鵝一直擔任該服務的形象代言角色。而JR東日本在2025年11月宣布，企鵝於2026財政年度後「畢業」，並由新吉祥物接棒。

在宣布企鵝畢業的消息後，社交媒體出現不少關於JR新宿站前「Suica銅像」未來命運的討論。

一名男童正在拍攝位於新宿站附近「Suica 企鵝廣場」上的 Suica 企鵝銅像。（Getty）

今年11月18日，JR東日本公布接棒的新角色，在三個候選方案中，「紫色兔子」最終在總數約166萬張票中，以約86萬票贏得。其暱稱將透過公開徵集確定，並於2027年3月31日的交接儀式上正式公布。

距離Suica企鵝「畢業」只剩約4個月，J-CAST新聞向JR東日本詢問有關銅像及廣場名字的後續安排。JR東日本公關部在周四（26日）回應稱，廣場名稱將會變更，而銅像展示亦將會結束，並表示「詳細安排確定後將另行公布」。

此外有關「Suica企鵝」周邊商店Pensta的未來動向，JR東日本表示，關於各門店的後續安排，將由Pensta的運營方「JR東日本Cross Station株式會社」另行通知。同時JR東日本 Cross Station亦在11月16日於X上表示，旗下站內商場Ecute大宮店將於30日結業，至於其餘門市的後續安排，則表示「目前尚未確定」。