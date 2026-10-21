日本購物更方便！Suica西瓜卡推出QR碼支付　儲值上調至30萬日圓

日本JR東日本公司正式推出名為「teppay」的QR Code支付服務，透過旗下交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）的手機應用程式即可使用，儲值上限從原本的2萬日圓（約1000港元）大幅提升至30萬日圓（約1.5萬港元），讓這張廣受歡迎的交通卡化身為更全能的電子錢包，正式進軍日本行動支付市場。



無論是實體卡片或官方應用程式，西瓜卡長期以來都是旅客暢遊日本的便利工具。如今JR東日本決定讓這張交通卡挑戰行動支付領域，推出全新的QR Code支付服務。這項服務最大的優勢在於儲值金額的突破，相較於西瓜卡原本2萬日圓的儲值上限，新服務將額度提高至30萬日圓，讓消費者能夠支付購買精品等單價較高的商品。

日本JR東日本公司正式推出名為「teppay」的QR Code支付服務，透過旗下交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）的手機應用程式即可使用。（YouTube@ANNnewsCH）

JR東日本支付金融事業部長高松奈帆人表示，透過將Suica與條碼支付結合使用，能夠為顧客提供全新的價值。這項策略背後有其商業考量，在日本人口持續減少的趨勢下，JR東日本單靠鐵路事業已難以維持企業成長，因此積極拓展支付金融業務成為重要的發展方向。

日本JR東日本公司正式推出名為「teppay」的QR Code支付服務，透過旗下交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）的手機應用程式即可使用。（YouTube@ANNnewsCH）

日本經濟學家土谷康仁認為，如何與競爭對手做出差別化，目前這方面還有些難以預期，因此明確制定出未來的長期願景才是最重要的事情。土谷康仁分析，西瓜卡應用程式的用戶已突破4500萬人，這是此次支付服務的一大優勢。然而日本市場上的支付工具實在太多，如何在眾多競爭者中脫穎而出、做出明確的差異化，將是JR東日本面臨的一大難題。

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