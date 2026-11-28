美國流行天后Katy Perry與加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）兩人感情甜蜜，最近一齊到歐洲旅行，Katy Perry在社交媒體Instagram放上多張自拍，其中一張自拍竟出現法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），讓網民笑稱總統也做電燈膽。



美國娛樂及名人八卦雜誌Page Six報道，現年42歲的Katy Perry近日在Instagram發布多張照片，除了她和杜魯多在意大利威尼斯（Venice）街頭漫步的照片外，還有兩人盛裝出席活動的畫面，她並展示其全新短髮造型。

然而網民除了讚嘆新造型及兩人恩愛畫面外，法國總統馬克龍的入鏡更讓網友感到意外，網民紛紛留言「馬克龍怎會在這裏？」、「Katy Perry與馬克龍合照，這絕對不會出現在我的預測清單上」、「哈哈，馬克龍與Katy Perry一起自拍是怎樣？Katy你想對我們怎樣」。

報道指，Katy Perry 與杜魯多曾在2025年12月與日本前首相岸田文雄合照，當時亦造成哄動。粉絲打趣地說：「Katy Perry簡直是在收集各國領袖，就像在玩遊戲解支線任務一樣！」

Katy Perry與杜魯多在2025年7月傳出戀情，兩人是在Katy Perry的巡迴演唱會上相識，並在蒙特利爾（Montreal）的一座公園被發現一同散步。

Katy Perry曾與演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）於2016年1月至2025年6月交往；在此之前，她亦與近來身陷強姦及性侵醜聞的前夫羅素班特（Russell Brand）於2010年至2012年12月有過一段婚姻。

而杜魯多則是在2023年8月宣布與結婚18年的妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）分居。