Elon Musk秒刪Twitter推文但已被Backup　稱數月內能做到這一點

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-28 09:07

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）3月26日在Twitter回覆網民，暗示特斯拉可能會超越蘋果公司（Apple Inc.）成為全球最大公司，並且會在幾個月實現。但他很快刪除了後一個回覆。

據新浪財經3月27日報道，有分析師表示，隨更多知名品牌介進入電動汽車行業，特斯拉可能會失去主導地位。

馬斯克26日早晨在Twitter上回覆説，「我認為特斯拉有>0%機會成為最大的公司」，接着在其他回覆中又補充説「可能在幾個月內」。

@elonmusk on his DELETED TWEET suggesting Tesla could be the biggest company "probably within a few months" $TSLA pic.twitter.com/CP8vtLG8A3 — Andrew ● (@A_Contos1) March 26, 2021

美國證監（SEC）曾就馬斯克的Twitter推文發生爭議。後者的推文發布後有時導致市場波動。作為他與美國證監和解一部分，公司同意僱用一名證券律師，檢視行政人員社交媒體發文，以及確保他們的發文行為符合披露政策及程序。特斯拉亦同意監察馬斯克的通訊，以及提早就審批任何包括公司與股東的資訊。

特斯拉的市值現約6000億美元，想追過蘋果公司，它尚有漫漫長路。蘋果公司的市值約2萬億美元。

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