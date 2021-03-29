美國女子驚遇「世上的另一個我」　外貌髮型衣着連聲音也幾乎一樣

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-29 19:03

能想像這世界上存在另一個你嗎？美國一名女子近日在網路上找到一位和自己「撞臉」的陌生人，從五官、髮型到聲音都極為相似，雙方同框畫面也讓許多人大吃一驚，直呼「趕快去驗DNA」。

據英國《UNILAD》報導，居住在美國賓州的希琪（Randi Alexis Hickey）日前收到朋友傳來的一段影片，畫面中的陌生女子和自己長得十分相像，起初不以為然的她，認為不須大驚小怪，不過觀看多次影片後，希琪開始覺得如同照鏡子般：「為什麼連聲音也一樣？」隨後也在TikTok上把兩人影片並排對比，從裏面可以看到，她們不管是臉部五官、髮型或眼鏡等特徵都非常相似，快要分辨不出誰是誰。

點圖放大看看二人到底有多相似▼▼▼

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影片曝光後也衝破170萬觀看次數，許多人紛紛留言驚呼，「我以為妳在和自己說話」、「這都是妳自己錄的吧」、「確定不是同個人嗎」、「真的太神秘了」、「確定沒有什麼家族祕密嗎」、「快做DNA檢測」。

對此希琪回應從未撞臉過，坦言有點害怕，而澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）生物學家盧卡斯（Teghan Lucas）2015年曾透過研究指出，地球上存在「互為分身者」（doppelgängers）的機率約為135分之1。

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