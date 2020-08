曾經是「難民」的約旦王后拉尼婭(Queen Rania),因緣際會遇上一生最愛約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II),算是典型「麻雀變鳳凰」的愛情故事。但拉尼婭(Queen Rania)卻以時尚和自信一面為當地女性爭取平等機會風姿綽約,成功地被外媒稱為「阿拉伯戴安娜王妃」(Diana, Princess of Wales)。

約旦王后拉尼婭(Queen Rania)與約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II)相愛27年仍舊十分恩愛 (queenrania@IG)

現時中東阿拉伯等地的女性,仍受限於社會不平等和不能公開「露面」的傳統掣肘中,但約旦王后拉尼婭(Queen Rania)卻擔當女性解放運動先驅者,不斷以個人魅力和能力為中東等地女性爭取平等機會,如教育、工作和投票的權力。

不過,約旦王后拉尼婭能夠不遺餘力地進行自己熱愛的女性平權工作,也全賴背後能給予她無限體貼、支持和愛的丈夫,就是約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II)。

在混亂戰爭頓成難民 力求上進改變人生際遇

約旦王后拉尼婭(Queen Rania)是一位備受各國元首尊重的女性 (queenrania@IG)

在中東地區,男人永遠是家的重心,女人長得如何美麗天仙仍然要以黑色面紗蓋面,只能在微小的縫隙中看見世界風景。曾被世界譽為「世界上最美麗和最優雅」的約旦王后拉尼婭(Queen Rania)生於科威特的醫生家庭,本來幸福的家庭卻因1990年的海灣戰爭而成為難民。殘酷的戰爭並沒有讓拉尼婭失去對生活的盼望,反而更加堅定她的信心。拉尼婭(Queen Rania)在科威特完成中學畢業,以優秀成績申請知名的開羅美國大學,並攻讀工商管理。畢業後也順利地在蘋果公司和花旗銀行(Citi Bank)工作過。

約旦王后拉尼婭(Queen Rania)與約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II)的愛始於一見鍾情 (queenrania@IG)

幸運之神總愛把幸福投放於良善的人身上,當時1992年約旦阿伊莎公主(Princess Aisha bint Hussein)主辦的一埸商業晚宴中,獲邀出席的拉尼婭便邂逅當時仍是約旦王子的阿卜杜拉(Abdullah II of Jordan),優雅且氣質非凡的拉尼婭猶如整埸晚宴中光芒閃爍的星星,她的美麗瞬間吸引阿卜杜拉的目光,更令他產生微妙的愛情感覺。兩人一見鍾情,在相識短短的六個月便選擇進入婚姻,並於首都安曼舉行盛大婚禮。

【接下圖看更多】約旦王后拉尼婭(Queen Rania)與約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II)的同框合照

至力社會公益事務 國王丈夫全力體貼支持 結婚27年發文告白丈夫

國王丈夫阿卜杜拉二世(Abdullah II)全力體貼支持約旦王后拉尼婭(Queen Rania)的理想 (queenrania@IG)

「小時候,我從來沒有幻想過能嫁給一位王子,但我一直希望能找到一個仁慈的男人,他能滿足我對一個丈夫和父親的願望。」 約旦王后拉尼婭(Queen Rania Al Abdullah)

「我知道王后這一頭銜比其他任何工作都更有吸引力,也知道人們都被它迷惑,但對我來說,它只是一項工作。」 約旦王后拉尼婭(Queen Rania Al Abdullah)

婚後的拉尼婭並沒有忘記當初艱辛的日子,沒有追求奢華享受,只是更為積極投入女性平權和各種社會公益活動上,更成立約旦河基金會(Jordan River Foundation)和受虐待兒童的專門機構,並親自擔任兒童權利當中的辯護人,也曾擔當約旦觀光旅遊事業的代言人,因此拉尼婭在2008年更被媒體評選為「最激勵人心的世界領袖」。

約旦王后拉尼婭(Queen Rania)擁有一顆良善的心 (queenrania@IG)

在如此重男輕女的中東地方,拉尼婭的風頭可說是完全蓋過既是丈夫也是約旦國王的阿卜杜拉(Abdullah II of Jordan)。當人民議論紛紛拉尼婭破壞當地傳統觀念,但國王阿卜杜拉並沒有重視這樣的批評,他總是全力支持拉尼婭心目中理想的遠大目標和工作,更給予她眾多自由度去參與自己有興趣的公益事務,沒有以「大男人」角度視拉尼婭只是一位妻子,只得為自己生兒育女,反以成為拉尼婭心目中想要另一半的模式,眾多的外交活動也都帶同妻子一同接見外賓,更在一旁體貼攙扶拉尼婭,國王阿卜杜拉望着妻子拉尼婭的柔情。

約旦王后拉尼婭(Queen Rania)在結婚27年時發文告白丈夫 (queenrania@IG)

而且,國王不論在陽光明媚或狂風暴雨日子中,成為一把能為對方遮風擋雨的保護傘,並滿足拉尼婭對於丈夫和父親的期望,難怪拉尼婭在兩人結婚27周年時,在社交平台發表對丈夫說:「How could you not fall in love with that smile, over and over again for 27 years ! So lucky and grateful to have you by my side, happy anniversary. (你怎能不愛上那個微笑,一遍又一遍27年了!你能夠依舊陪在我身邊,我真是幸運和感恩,結婚周年快樂!)」相信在拉尼婭深情的告白和感恩中,也能感到到兩人婚後兩人真摰深厚的愛。

