王室貴族的生活往往都給予平民無限的想象,以致各國王室成員的戀愛和家庭事總成為各國傳媒所討論的花邊新聞外,眾王室成員的美貌同時也成為人民所關心和討論的地方。近日,英國著名整形外科醫生Julian De Silva便運用古希臘創立的「黃金比例」方法,精準計算出各國女王室成員的五官距離、大小及對稱度等數據,總結數據結果並釋出「最美皇室女性」的榜單。

劍橋公爵夫人凱特王妃( Kate Middleton)一向都深受英國人民歡迎,不知道她有沒有榜上有名呢?(GETTY)

其實不論在甚麼地方也能聽到「黃金比例」這個詞語,例如:「黃金比例」的身材、「黃金比例」的烹飪方法和「黃金比例」的球技等。整形醫生眼中,五官外貌也有一套「黃金比例」,如以這套標準評鑑各國女王室成員,結果又跟大眾心目中的最美人選一樣嗎?

堪稱完美樣貌的「黃金比例」是指五官彼此的大小和距離等都要符合一定比例,稍有偏差便不可達成完美的「黃金比例」,透過英國整形外科醫生Julian De Silva的精密計算,比較各國女王室成員五官尺寸比例以及對稱性,總結得分後釋出以下的頭五位榜單,結果也相當令人驚艷,每位王妃的樣貌也都是驚為天人。

【第五名】 劍橋公爵夫人凱特王妃( Kate Middleton):86.82%

凱特王妃( Kate Middleton)獲得不錯的86.82%分 (Cavendish Press/Dr Julian De Silva)

完美比例的臉型其實也可以從臉的正面看,縱向大致可分為上臉部(前額髮際線到眉毛)、中部的臉(眉毛直到鼻子底部)與下部分的臉部的三等分(鼻子底部到下巴)三等分,而臉部或身體的比例愈接近數位1.618(Phi),便是最接近完美的「黃金比例」。另外,根據黃金比例被視為「美麗」的原則,耳朵的長度必須等於鼻子的長度;眼睛的寬度應等於眼睛之間的距離。

凱特王妃( Kate Middleton)一向在英國也深受當地人民歡迎,平易近人的氣質也為她的樣貌大大加分,若以「黃金比例」去評凱特王妃的話,凱特王妃的鼻子到嘴唇之間的間距可說是長得剛剛好,更得到了90.6的高分,加上她雙眼之間的距離也獲得88.7分,在視覺會讓她的五官變得更為突出和順眼,總結來說凱特王妃在三部位置也獲得90或以上的高分。

【第四名】梅根(Meghan Markle)87.7% 稍勝凱特王妃 0.88分

梅根(Meghan Markle)擁有一半黑人血統 (Cavendish Press/Dr Julian De Silva)

近日,梅根(Meghan Markle)與哈利王子一同出書解構離開王國種種的原因和自身感受而成為城中熱話,但脫離王室生活的梅根仍舊散發一種王妃氣質,擁有一半黑人血統的梅根被外科醫生Julian De Silva讚譽她能在許多美女王室成員當中脫穎而出:「she got 'closer than any other princess to having what the Greeks considered the perfect face.(比任何其他公主都更接近於擁有希臘人認為完美的面孔」)。」

加上梅根的鼻子形狀幾乎可以說是完美無瑕,得分為98.5%,她的眼睛位置是完全正確,更擁有一個完美的的V形(V-shaped)和女性最垂涎的心形眼型。

【第三名】:摩納哥王妃兼荷里活影壇女神—嘉麗絲姬莉(Grace Kelly):88.8%

摩納哥王妃兼荷里活影壇女神—嘉麗絲姬莉(Grace Kelly)的美貌真是為之驚艷(Cavendish Press/Dr Julian De Silva)

已故的荷里活女星嘉麗絲姬莉(Grace Kelly)在50年代紅極影壇,曾經憑電影《The Country Girl》獲得奧斯卡最佳女主角獎,在Grace Kelly事業如日方中時,因工作遇上一生最愛—「摩納哥王子」蘭尼埃三世(Rainier III),從認識到相戀短短一年時候,Grace Kelly便宣布遠嫁蘭尼埃三世並放棄事業,成為第一位嫁入王室的美國女星。

本來就是舞台巨星的Grace Kelly也擁有精緻的五官,若以臉部「黃金比例」去評鑑的話,外科醫生Julian De Silva指出Grace Kelly擁有永恆美貌,當中眼睛之間的距離獲得最高的99.8分,眼睛在比例上可說是近乎完美,外加嘴唇位置得分也讓人十分驚艷,但Grace Kelly的下巴因為較為短少,稍為減少得分。

【第二名】:從難民變為鳳凰—約旦拉尼婭王后 Queen Rania of Jordan:88.9%

約旦拉尼婭王后(Queen Rania of Jordan)曾一段日子經歷過難民生活 (Cavendish Press/Dr Julian De Silva)

約旦拉尼婭王后(Queen Rania of Jordan)曾被傳媒稱為「世上最美和最優雅的王后」,因為當時時任美國統統奧巴馬被傳媒指到其目光也不敢直視拉尼婭王后的樣子,約旦拉尼婭王后擁有細膩明亮的肌膚和分明的五官輪廓,也讓她曾登上美國的《The New York Times》周刊、意大利《時尚和娛樂》等知名雜誌,成為封面人物,甚至被外國傳媒用來媲美說成是「阿拉伯世界的戴安娜」。

根據外科醫生Julian De Silva指出,約旦拉尼婭王后是一位極具魅力的女人,在古典形狀的下巴、嘴唇、鼻子寬度和她的眉毛區域也獲得很不錯的高分,所以獲得第二名也是實至名歸。

【第二名】:「人民的王妃」戴安娜王妃 Princess Diana :89.05%

「人民的王妃」戴安娜王妃 Princess Diana可以說是世界上最令人印象深刻的王妃 (Cavendish Press/Dr Julian De Silva)

戴安娜王妃(Princess Diana)的名字和生平可以說是世界各國的平民也家傳戶曉。當年戴安娜王妃與英國王儲查爾斯王子舉行的盛世童話婚禮一直令人難以忘懷,當時舉手投足也散發高貴優雅氣質的戴安娜王妃,也為傳媒拍攝的重點,而戴安娜王妃甜美的笑容即使離世後,也未曾被世人所遺忘。

根據臉部黃金比例的計算下,外科醫生Julian De Silva指出戴安娜王妃在額頭、眉毛、眼睛位置、鼻子和下巴也獲得接近滿分的90多分,在綜合9個位置進行統計時,更得出接近90分的89.05%,可戴安娜王妃是最有吸引力的女王室成員了。

資料來源:THE SUN,Dailymail