英國P圖大神令兒子塗鴉「躍出紙面」可愛貓貓變成「毛毛香腸」

撰文： 日式生活美學 最後更新日期： 2021-02-20 09:02

小時候的你是不是很喜歡在紙上塗塗畫畫？是不是曾想過如果自己的畫能變成現實該有多好？這樣一個看起來很不現實的夢想如今還真的有人能夠實現。

Tom Curtis，一位來自英國的老爸，從事創意總監一職的他有兩個可愛的兒子。兩個小朋友從小就繼承了老爸的愛好——繪畫。沒事就喜歡拿筆在紙上塗塗畫畫。不過幾歲小孩的畫功大家也是了解的。幾筆就能畫完，關鍵是你也看不出來是什麼東西……👇👇👇

一般情況下，這些畫大家也就圖個樂，看看笑笑就過去了。但是老爸Tom不是一般人。在他看來，孩子們的這些畫反倒天真好玩又極具創造力。他甚至想過：如果孩子們筆下的東西變成現實會怎樣？眼睛鼻子都長在臉的一側的生物出現在現實生活中，你敢想？反正老爸Tom敢想！

鑑於他本身就是設計師，各種作圖繪畫軟件用得好先不說，Tom本人也是個極具頭腦的人。看着自己孩子的畫，他決定將每幅畫都通過PS，將其變成現實生活中的物件。這樣不光足夠有趣，還能鼓勵孩子繼續發揮創造力畫畫。試想一下，如果你是孩子，每畫一個東西你老爸都會把畫變成真的。你會不喜歡畫畫？怎麼可能！

在老爸Tom高超的作圖技術之下，兩個孩子畫出來的東西都變成了現實。也許是出於爸爸對孩子的愛。也許是出於Tom本身的創造力，兩個孩子的畫哪怕再「簡陋」，他總能通過自己的方式，讓其在現實生活中不會顯得那麼突兀👇👇👇

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白天忙完了自己的工作，晚上回家老爸Tom就投身於創作兒子們的畫作。「週末或是晚上，我喜歡拿着筆記本和妻子坐在沙發上。她看她的電視，我就在PS裏搗鼓兒子們的畫。」老爸Tom獨特的創意很快讓他在互聯網上走紅，不光社交賬號收穫了幾十萬的粉絲，還被不少媒體所採訪。

不過兒童的創造力也是有限的，在老爸Tom看來孩子在繪畫領域，最純真最有想像力的階段應該在4-7歲。隨着兩個兒子的長大，他們的畫作越來越複雜也越來越成熟，對於老爸Tom來說，這些畫已經沒有了再去二次創作的必要。

不過他還是決定將自己的這份創意繼續下去：「世界上喜歡畫畫的孩子很多，但能堅持下來的並不多。我希望我可以用自己的這種方法，讓孩子們都愛上畫畫，對畫畫更有熱情一些。」

就這樣，他乾脆直接創立了一個非私人賬號。通過這個帳號粉絲，可以將自己或者身邊孩子們的畫作發給Tom。老爸Tom會幫孩子們一個個的把他們的畫變為現實👇👇👇

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現在的爸爸Tom已經將絕大部分時間和精力，都投身於幫助小朋友們PS畫作。他發現自己的這個行為，真的會讓很多孩子對畫畫感興趣。他自己也非常享受這件事。「你會發現孩子們的畫裏，總是常常出現笑臉這種元素，在成年人的畫作中是很少能看見的。這些孩子的畫總是能讓人看着就覺得很快樂。」

現在的各種電腦軟件越來越多，如果你恰好也會，恰好身邊也有愛畫畫的娃。不如像爸爸Tom一樣幫小朋友的畫增添點新意吧~這種有趣的改變，真的會讓孩子們更加喜歡畫畫的！

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