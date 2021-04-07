美國男子遭公司報復用9萬個1仙硬幣出糧　換幣機企業出手神救援

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美國媒體cbs46報道，當地男子弗拉坦（Andreas Flaten）日前控訴前公司積欠工資，最後公司報復式地給他超過9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金硬幣，讓他欲哭無淚。

重272公斤浸滿臭機油的逾9萬個1分錢硬幣　網民齊斥無良兼幼稚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但4月1日兌幣機公司Coinstar伸出援手，讓弗拉坦拿到嶄新的鈔票。Coinstar副總裁萊爾（Jeff Lail）指出他們將弗拉坦的硬幣發包給合作廠商，徹底清洗、包裝及盤點，最後給弗拉坦10張乾淨無油的100元美金大鈔，該公司還在弗拉坦的提議下捐了1000美金給當地的動物收容所。

弗拉坦表示最初花了一兩個小時清理硬幣，但只清理了價值約5美元的硬幣，很感恩Coinstar拔刀相助：「好開心不用自己洗硬幣！」

網友HotConcrete提到：「這個故事讓我比較驚訝的一點是，弗拉坦最初收到公司發的900美金硬幣，最後竟收到1000美金鈔票。」網友則認為Coinstar多給弗拉坦100美元很划算：「他們從中獲得的廣告效益大過100美元，完全值得。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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