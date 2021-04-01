網絡公司報告揭垃圾郵件來源：54％來自兩大國　中國不進前四

撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-04-01 20:33

沒有人會喜歡收到垃圾郵件（Spam mail），但是你知道網絡上的垃圾郵件，到底又是從哪裡來嗎？

根據 Atlas VPN 最新給出的報告，美國無疑是全世界最主要的垃圾郵件發信來源。該 VPN 公司指出，過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。

至於第二名則是俄羅斯。Atlas VPN 表示，俄羅斯於過去 180 天中，發送給全球使用者約 10% 的垃圾郵件，德國則以 8% 緊追其後。

換句話說，美國、俄羅斯加上德國，就佔了全球 62% 垃圾郵件發信量，傳統認知上應該會「霸榜」的中國，反倒在防火長城的管理下屈居於弱勢，僅有少少的 3%。

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Atlas VPN 仔細研究了兩週內收到的 24,265 封垃圾郵件樣本，當中 25% 為無害的廣告性電子郵件，另外 25% 則是帶有網絡釣魚攻擊的惡意電子郵件，擁有不安好心的附件檔案或網站連結，試圖取得受害者的個人資料。

至於剩下的垃圾郵件樣本中，有 7% 夾帶勒索軟體，2% 為單純詐騙，其他包含成人內容、財經資訊等等，也都佔有一定比例。

基於各種原因，惡意電子郵件依然是當今最流行的攻擊媒介，無論是個人或企業幾乎都避免不了，培養正確的資安觀念，且選擇可靠的電子郵件服務進行過濾、阻擋，仍舊是大眾最該認真面對的課題。

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