網絡公司報告揭垃圾郵件來源：54％來自兩大國　中國不進前四

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

沒有人會喜歡收到垃圾郵件（Spam mail），但是你知道網絡上的垃圾郵件，到底又是從哪裡來嗎？

根據 Atlas VPN 最新給出的報告，美國無疑是全世界最主要的垃圾郵件發信來源。該 VPN 公司指出，過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。

至於第二名則是俄羅斯。Atlas VPN 表示，俄羅斯於過去 180 天中，發送給全球使用者約 10% 的垃圾郵件，德國則以 8% 緊追其後。

換句話說，美國、俄羅斯加上德國，就佔了全球 62% 垃圾郵件發信量，傳統認知上應該會「霸榜」的中國，反倒在防火長城的管理下屈居於弱勢，僅有少少的 3%。

相關圖輯：公用Wifi安全嗎？密碼應該點設定？網路安全專家解答4大迷思▼▼▼

+7
+7
+7

Atlas VPN 仔細研究了兩週內收到的 24,265 封垃圾郵件樣本，當中 25% 為無害的廣告性電子郵件，另外 25% 則是帶有網絡釣魚攻擊的惡意電子郵件，擁有不安好心的附件檔案或網站連結，試圖取得受害者的個人資料。

至於剩下的垃圾郵件樣本中，有 7% 夾帶勒索軟體，2% 為單純詐騙，其他包含成人內容、財經資訊等等，也都佔有一定比例。

基於各種原因，惡意電子郵件依然是當今最流行的攻擊媒介，無論是個人或企業幾乎都避免不了，培養正確的資安觀念，且選擇可靠的電子郵件服務進行過濾、阻擋，仍舊是大眾最該認真面對的課題。

相關圖輯：黑客破解6位密碼只需4秒！即學簡單三步守護你的密碼▼▼▼

+4
+4
+4
二手MacBook、iPhone係廢鐵？蘋果系統太安全上手做漏一步無得救
Tesla舊零件網上任買成私隱漏洞　智能汽車時代安全如何保障？
【網絡安全】3個方法告別密碼被盜煩惱　二次驗證、密碼管理器...
【新冠疫苗】黑客組織盯上疫苗冷藏供應鏈　或威脅運輸與儲存環境
中國製「男用貞操帶」潛駭客入侵風險　更糟的是產品無法實體解鎖
假期裏仍要覆Email處理公事？　3原因令人無法放下工作｜自我管理
【Chrome插件】3招防email帳號、密碼外洩　臨時資料註冊好方便！

【本文獲「T客邦」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。