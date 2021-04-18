名偵探柯南︱日本車站改名「柯南站」秒出事　網民：我搭巴士好了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-18 14:00

名偵探柯南最新電影「名偵探柯南：緋色的彈丸」將於4月16在港日兩地同步上映。日本愛知縣一車站為了要宣傳電影，特地把站名改成「柯南」站，結果就發生了電車延遲事故，網友也紛紛開玩笑說「沒爆炸就不錯了」、「為什麼這麼想不開」。

綜合日媒報道，因為部分故事背景發生在愛知縣名古屋市，加上名古屋鐵道犬山線的江南站羅馬拼音為「KONON」和柯南「CONAN」同音，因此決定特別改名「名偵探柯南」站，時間為4月14日到6月30日，並且站內搭配柯南主題佈置，同時販售周邊商品，希望能宣傳電影並且吸引粉絲朝聖。

不過才掛上名偵探柯南招牌不久後，就發生了因為平交道出現障礙物、列車延遲事件，不少網友也紛紛笑說搭車有陰影「還是改搭公車還是計程車好了」、「果然還是不太吉利」。

因為柯南身邊總出現殺人案，也被稱「史上最衰小學生」，因此台灣網友看到限時更名時，也紛紛留言開玩笑「是不是火車時速低於60會爆炸，太陽下山前沒解除也會爆炸」、「看來車上一定有個全身黑的乘客」、「原來是絕命終結站啊，還以為是柯南站。」、「乘客：怎麼能再跟你們這些人待在一起！我要回自己的車廂去了」、「沒爆炸就不錯了，誤點算是零星災害而已」、「此時，車站內如果剛好又響起那熟悉的BGM…」。

相關圖輯：《名偵探柯南：緋色的彈丸》原定一年前上映，但因疫情關係一直延至現在▼▼▼

延伸閱讀：

1身體2頭3手！印度婦誕罕見連體女嬰 醫生：恐難生存

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款求援不成只好繼續醜下去

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】