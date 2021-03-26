撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-26 16:07

日本人氣推理系列作品《名偵探柯南》的劇場版《名偵探柯南：緋色的不在場證明》已於3月18日在香港正式上映，雖然日期受疫情影響延遲了整整一年，但仍然比日本和台灣早了近1個月放映，作為柯南粉絲的你一定要入場支持！最近作者青山剛昌老師接受電視台專訪，大爆創作背後的辛酸與鮮為人知的10個秘聞，原來作者一開始並不想畫推理故事？柯南的原型是青山老師本人？

各位柯南粉絲期待已久的電影《名偵探柯南：緋色的不在場證明》，原本計劃於去年4月上映，可惜受疫情影響延遲上映日期，最後於今年3月18日正式在香港放映，比日本足足做了1個月！為了宣傳劇場版新作，《柯南》的作者青山剛昌老師最近接受日本電視節目《ZIP！》專訪，分享創作背後的故事，沒想到老師非常健談，竟然爆料不少鮮為人知的創作秘聞！其中包括當初創作《柯南》的契機、人物角色的原型、兇手犯案手法的靈感來源等等，作為忠粉的你也知道幾多？

👇👇👇點擊看《柯南》作者青山剛昌老師爆料10個創作小秘聞👇👇👇

+ 39 + 39 + 39

《PUI PUI天竺鼠車車》的魔力非常大，日本的官方頻道平均每集都有過百萬點擊率，更有網民留言指「我熬夜不睡就是為了看車車」、「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」。你又知道製作這「神作」的人是誰嗎？《Opener開罐》整合了5個隱藏彩蛋和細節位，看完才能稱得上是「鼠迷」！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看5個天竺鼠車車隱藏彩蛋+細節位👇🏻👇🏻👇🏻

+ 18 + 18 + 18

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

👇👇👇點擊圖片看內地人假扮日本人的騙案👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

點擊看全文：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身