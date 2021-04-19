英國瘋狂父親逼女兒自小簽約「到死都不變肥」　更有多種虐待行徑

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-19 19:00

英國一名男子因為熱愛健身，長期強迫自己的女兒維持體重，甚至還逼她簽署內容為「保持運動習慣，到死都不能變胖」的合約，且每周都會檢查體重狀況，加上對兒女施暴等情況，誇張行徑讓女兒忍無可忍一狀告上法院，近日判決出爐，這名控制狂父親被判處2年半有期徒刑。

據《每日郵報》報道，現年56歲的卡德拉（Rachid Khadla）被已成年的大女兒阿米拉（Amira）指控他是名「控制狂父親」，在阿米拉年幼時，卡德拉就強逼她簽下一份合約，內容約束她「保持運動習慣，永遠不會讓自己變胖，直到死去為止」，且卡德拉會不停幫孩子們量體重，檢查他們有沒有變胖。

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卡德拉的嚴厲舉動讓阿米拉失去自信，覺得自己沒有價值，還患上飲食失調症，且卡德拉還在日常生活中設立許多規矩，包括禁止使用手機、不能上網，也不能擁有自己房間的鑰匙，若違反這些規定，就會被他持木湯匙毆打，而阿米拉9歲時就曾被父親拿塑膠椅砸頭，種種事跡全在孩子們心中留下陰影。

當地法院近日審理此案，法官雷亞爾（Kirsty Real）認為，卡德拉的舉動毀了孩子們的童年，他們有權利維護屬於年輕人的自由，而卡德拉卻還不願意坦承自己的舉止對家人來說是不舒服的，希望卡德拉能在適當的時機「改變想法」，好好反省自己，最後判處卡德拉2年半有期徒刑。

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