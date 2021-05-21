珍惜生命｜日本獨有「五月病」究竟是什麼？長假與梅雨季有何影響

環球趣聞
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常看日劇、動畫或漫畫的讀者們也許對「五月病（ごがつびょう）」這個詞彙並不陌生。五月病是一種在日本人身上特有的病症，症狀時常在秋冬季節遇上的「季節性憂鬱症」有些相似。今天就來向大家介紹一下日本的五月病吧。

日本的五月病成因眾說紛紜，但大體上跟四月份是日本人新季度開始以及五月初的黃金週連休有關係。

▼▼▼日本特有的五月病是什麼？▼▼▼

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五月病需要周遭人關心才能一起度過

對日本或是全世界的我們來說，從去年至今似乎都因為新冠肺炎疫情而讓生活型態與心情生了一場大病。

也祈禱五月之後，這個「五月病」能夠痊癒，無論是日本與世界，我們都還可以關心彼此，互相打氣，不要鬆懈保持防疫的動作，這個「五月病」一定能夠度過的！

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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