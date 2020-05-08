10個日本人未必知的富士山冷知識！特定條件下變身激罕「赤富士」

富士山是日本國內最高峰的獨立山峰，以日本代表性的觀光景點受到世界各地的愛戴！每年有超過30萬人的登山客會到此朝聖。加上在2013年登錄為世界文化遺產後，近年來有各式各樣的媒體陸續介紹富士山的魅力等特輯，因此富士山吸引了更多遊客的目光！這回要為大家介紹這一般人都不知道的日本象徵－富士山的秘密！

1. 「赤富士」指的是什麼呢?

「赤富士」就是指富士山在早晨陽光或是西下夕陽的照耀下，而呈現出有紅色背景的富士山美景。一般大家印象中的富士山景色，是綠色的山脈上覆蓋了一層白雪。而赤富士要在一定的條件之下，才會變成紅色又神聖的景觀。從夏末到初秋之間，需具備有清新的空氣、會反射紅光的高層雲等氣象條件時，才能見到此美景。因「赤富士」是非常罕見的自然現象，因此而成為夏季的季節詞。每到夏天，富士山山頂的白雪帽會變得越來越小，整個露出紅褐色的地表面，加上帶有紅光的陽光照射下，看起來非常鮮紅。

「赤富士」就是指富士山在早晨陽光或是西下夕陽的照耀下，而呈現出有紅色背景的富士山美景。（instagram@kireak_sunskrit）

「赤富士」會如此出名是因為浮世繪畫家•葛飾北齋的『富嶽三十六景』作品中，畫了一幅『凱風快晴』。「凱風」指的是南風，以雲淡風輕晴朗天空作為背景，畫出充滿魄力被染上紅光的富士山景色。

2. 「鑽石富士」與「珍珠富士」

隨著季節與時段，富士山會呈現出各種不同變化的景象。除了赤富士以外，還有其他加上特別名稱的珍貴富士山絕景。

3. 還有其他非常難見又珍貴的富士山景象—逆富士

在平靜的湖面上，倒映著富士山的倒影稱為「逆富士」。在天氣晴朗風平湖靜的時候就能看到這美麗的景色，而且隨著季節的變化，還能欣賞各種不同的背景。日幣千元鈔的背面印製的就是「逆富士」。

在平靜的湖面上，倒映著富士山的倒影則稱為「逆富士」。（instagram@jcnice）

4. 富士額

沒想到這個地方也有富士山！將額頭的髮際線當成是富士山的形狀，額頭的髮際線只要是M字型就稱之為「富士額」。這是被認定為美女的條件之一，在浮世繪與日本畫中的女性都是這樣的髮際線。從下方照片中的藝伎能看得出來額頭髮際線形狀的差別嗎？

山口百惠的額頭被稱為「富士額」，是額型的一種，也叫「山字額」（instagram@rita）

5. 在網路上看到的富士山景照要在哪裡才能拍到呢？

+ 6 + 5 + 4

6. 富士山是私有地？還是屬國家所有呢？

只要問日本人“富士山是屬於誰的呢？”大部份的日本人應該都會回答「是大家的」。但是，富士山從3360公尺往上的部份其實是「私有土地」。擁有富士山的上層部份是「富士山本宮淺間大社」。傳說是戰勝關原之戰的江戶時代將軍•德川家康營造30幾棟正殿等建築物為禮，在1606年將富士山8合目以上捐贈給富士山本宮淺間大社，成為富士山本宮淺間大社的院內土地。富士山本宮淺間神社是為了要鎮住有火山活動的富士山而開始侍奉淺間大神，所以富士山8合目以上就成為了神社院內境地。淺間神社與富士信仰一同推廣至日本全國，至今有1300間淺間神社。富士山本宮淺間大社是日本全國淺間神社的總社。

7. 在富士山能舉辦結婚儀式嗎！？

「富士山本宮淺間大社」在沒有任何祭典與慣例活動時，是可以在神殿舉行結婚儀式。在鮮豔朱色神殿的神社院內，春天有盛開的櫻花與紫藤花，這同時擁有傳統日式建築與大自然花卉的淺間神社可是人氣的觀光景點。而結婚儀式在傳統古樂的環繞下進行神聖高貴又令人憧憬的古代神前式婚禮，而且除了親戚與朋友的祝福外，來到淺間大社參拜的遊客也會不吝嗇的給予滿滿祝福。如果到淺間大社觀光參拜時，剛好正在舉辦結婚儀式的話，除了被這溫馨的氣氛包圍外，還能沾到一些幸福的氣息！

「富士山本宮淺間大社」在沒有任何祭典與慣例活動時，是可以在神殿舉行結婚儀式。（instagram@kerolin0603）

8. 富士山登山路線的算法！「合目」是什麼呢？

富士山的海拔有3776公尺，但概分登山路線的表示單位是以「～合目」來表示，而將到山頂的登山路線以陡峭程度分為10階段。「1合目」是村山淺間神社的鳥居為起點，中間的地點為「5合目」，山頂則稱為「10合目」。在富士信仰中5合目是人界，而6合目是天界，這裡是「天」與「地」的分界線。現在說到登富士山是指5合目以上的部分，從5合目開始只能靠自己的雙腳攻頂。

關於為什麼富士山的登山路線會用合目來表示有眾多說法，有個說法是10合（中文說法為10杯）為1升，因裝了1升白米的形狀與富士山相似，因此用「合」來表示。

9. 富士山有分正面與背面，是真的嗎？

從位在靜岡縣中部的駿河灣眺望的富士山稱為「表富士」（表為正面的意思），而從富士五湖眺望到的富士山則稱為「裏富士」（裏是背面的意思）。據說從歷史上看來，一般的認知是將山南面的山腳為「正面」、山北面的山腳則為「背面」來表示山的正反面。富士山的所在位置剛好橫跨靜岡縣與山梨縣，尤其是從山梨縣這邊看到的富士山稱為裏富士。但因為對山梨縣民而言，大家都想宣稱「這邊才是山的正面！」，因此不太會說山梨縣這邊是「裏富士」。在富士山暢遊，關於從靜岡縣與山梨縣哪邊看到的富士山比較美等議論不絕，兩個縣永遠都是爭辯對手。

關於從靜岡縣與山梨縣哪邊看到的富士山比較美等議論不絕，兩個縣永遠都是爭辯對手。 （instagram@takashi_photography）

所謂「一富士、二鷹、三茄子」指的是初夢（是指新年第一天晚上的夢) 前三名的好兆頭代表！

迎接新的一年，第一天睡覺的晚上夢到「富士山」、「鷹」、「茄子」象徵了一整年的運勢會很好。但這緣由也有各種說法，有一說法是因為這三個單字的日文發音都與吉利的詞相似，例如富士（日文發音fuji)是與「無事（發音為buji)(意思是平安健康無病痛）」相似，則鷹（發音是taka ）與「高い、貴い（發音是takai)(意思是成功、升官）」相似，而茄子（發音nasu)與「成す（發音nasu)(意思是心想事成）」相似，因而有此說法。

10. 富士山原本是不死山！？

關於富士山的名稱有各式各樣的小插曲。有「不死山」、「不二山」、「不盡山」等名稱，而這每一個名稱的發音除了都是「fujisan 」，也各有它的由來。其中「不死山」這個名稱的由來有一點小小的浪漫，與出自於平安時代的『竹取物語』中一段故事有關。

以「即便有戰爭也是不會死的山」而稱為「不死山」，隨著後世慢慢將「不死山」統稱為「富士山」。 （instagram@kel1og）

竹取物語改編成『輝耀姬（也稱輝夜姬）』成為日本小孩們熟悉的故事，故事大概的內容是有一位誕生於竹子中美麗的公主，受到許多富家公子的追求，但美麗的公主總會出一道道的難題讓公子們知難而退，最後連皇帝的求婚也斷然拒絕，而在中秋月圓之時重返月亮世界。一般輝耀姬的故事到這邊就結束，但竹取物語的原文是輝耀姬將一封信與長生不老藥一同贈於皇帝。皇帝收到後說：「沒有輝耀姬，就算長生不老也無用」，說完後將信與長生不老藥放到高山上一把火燒掉。雖然公主的念想無法傳達於皇帝，但那座山以「即便有戰爭也是不會死的山」而稱為「不死山」，隨著後世武士的喜好而慢慢將「不死山」統稱為「富士山」。

其他名稱還有「不二山」意思是獨一無二的存在，「不盡山」是指有無止盡的勢力。不管是哪一個名稱，由來都是以崇拜富士山的想法為出發點。

富士山自古以來就是日本人信仰的對象，也是仰慕的對象。如此（instagram@dont.tellmyboss）

富士山自古以來就是日本人信仰的對象，也是仰慕的對象。如此美麗的輪廓與莊嚴的氛圍感動每位見到富士山的人，讓大家有一個崇高的感覺。日本人費盡心思的想要如何欣賞富士山，又該怎麼呈現介紹富士山，因此有各式各樣關於富士山的傳說與迷信兆頭。

富士山周圍有豐富的大自然與日本的四季變化，可以盡情的欣賞這美麗的富士山！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

把富士山帶回家！「静岡縣富士山世界遺産中心」10款富士山主題伴手禮、小物

富士山頂是私人土地？10個你有所不知的富士山冷知識與祕密