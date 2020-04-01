【抗抑鬱】愈食愈焦慮？唔想有負面情緒少吃這4類食物

現代人工作繁忙，生活步調快速，在滾滾壓力排山倒海襲來時，找到適合自己的紓壓方式是很重要的。有些人在心情焦慮、煩躁不安時，習慣藉由酒精或咖啡來幫助自己舒緩情緒，不過這些物質實際上的效果如何呢？本文將介紹4種焦慮時應該避免攝取的食物，以免長期使用，會讓人在焦慮中愈陷愈深無法自拔。 文: Scott Yu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

4種焦慮時應該避免攝取的食物（點擊下圖看清！）

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1. 借酒澆愁愁更愁

有句俗話說，借酒澆愁愁更愁。藉由酒精消除焦慮的情緒，在短時間內其實是有效的，酒精壯膽的作用，可以消除害怕和害羞的感覺，這也是為什麼有人會藉酒搭訕陌生人、告白或是安撫上台表演前的緊張情緒。

但是待酒精的麻醉效果退去，血液酒精濃度下降後，這些一度被隱藏的情緒又會再次席捲而來。而且一旦習慣藉由喝酒來消除焦慮或壓力，就會習慣愈喝愈多，才能達到跟之前相同的麻痺效果。此外，酒精也會影響睡眠品質，隔天起床因睡眠不佳或宿醉造成的頭痛，會讓人更難排解積累的負面情緒。

2. 咖啡喝久會依賴

咖啡中所含的咖啡因，雖然可以提高血清素的濃度，讓人暫時感覺心情愉悅，但是待咖啡因效果退去，血清素水平下降時，又會再次讓人感到沮喪焦慮。對長期有喝咖啡習慣，且1天都喝好幾杯的人來說，突然不喝咖啡，讓身體沒有在固定的時間透過咖啡因提高血清素，就會使焦慮產生。

咖啡中所含的咖啡因，雖然可以提高血清素的濃度，讓人暫時感覺心情愉悅，但是待咖啡因效果退去，血清素水平下降時，又會再次讓人感到沮喪焦慮。（Mike Kenneally／Unsplash）

3. 含大量組織胺的加工食品

加工食品如醃肉等食物，內含大量的組織胺，攝入時會使人體血管擴張，進而讓血壓下降。身體為了讓血壓恢復正常，心跳速率就會加快，並可能引起緊張和焦慮的症狀。另外，魚肉如果保鮮狀況不好，也容易產生組織胺。

4. 高糖食物讓心情坐雲霄飛車

我們都知道過量糖分對人體的負面影響罄竹難書，像是糖尿病（Diabetes）、心血管疾病等。糖分攝取過多，會使血糖快速上升，身體便必須分泌胰島素，才能使血糖濃度降低。糖分攝取愈多，身體需要分泌的胰島素量就愈大，造成血糖快速上升，又迅速下降到低於平均值的情形。

當體內血糖含量像坐雲霄飛車般上上下下，人的心情也會像坐雲霄飛車一樣，感到緊張、焦慮、心跳加速。血糖過低，又會讓人想吃東西，讓人陷入惡性循環。糖分含量高的食物包括番茄醬、沙律醬等糖醋類的調味醬料，所以加了一堆沙律醬的蔬菜沙律，就算充滿蔬果看似健康，仍毫無疑問屬於高糖食物。

切忌長期或過量攝取

一般人並不會因為今天吃了醃火腿，或是喝了杯小酒就馬上感到焦慮。上面所提到的食物，大部分都是長期攝取，或攝取量過大而導致的問題。因此秉持少量的攝取原則，便能使心情不因飲食而產生負面變化。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：愈吃愈焦慮！4食物常吃提高負面情緒】