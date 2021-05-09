英國女不忿主管外賣Pizza沒邀她　憤而控告欺凌　勝訴獲賠25萬

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-09 15:25

英國的福特汽車（Ford）的一間經銷商為促進員工之間感情，每月會讓員工訂Pizza當午餐，但總有一名女員工沒被邀請，讓她氣到一狀告上法院控訴職場欺凌，且最終結果勝訴，並獲賠2.3萬英鎊（約249,605港元）。

據《鏡報》報導指出，原告萊維茨卡（Malgorzata Lewicka）指控公司在工資給付有性別歧視的情況發生，且在公司每個月最後一週的周五舉辦的「Pizza聚餐」都不會找萊維茨卡一起用餐，身邊的同事都會被問要不要訂什麼一起吃，或是被詢問參加意願，就只有她被冷落，使她相當氣憤得向法院控訴「職場欺凌」。

對於此指控，該公司也做出回應表示，萊維茨卡從未要求要訂午餐，且同事間都認為她的人際關係有問題，但對此反駁法院卻不採信，因萊維茨卡有提出明確證據，公司主管走遍整個辦公室詢問其他同事想要吃什麼餐點，就偏偏忽略她，便有充足的證據顯示萊維茨卡是有意遭忽略。

最後，負責此案件的法官巴特利特（Jennifer Bartlett）認為，萊維茨卡目前作為1名全職的單親媽媽，且在事後也在2019年遭該公司裁員，在整件事中又處於不利地位，確實遭到性別歧視與職場欺凌，判決公司需賠償2.3萬英鎊，其中包括精神賠償與收入損失。

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原來不是彈錯而是琴譜本來就錯

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