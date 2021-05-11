羅馬尼亞奇招鼓勵打針　吸血鬼德古拉城堡變疫苗中心兼贈免費參觀

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 15:42

羅馬尼亞日前為提高民眾接種新冠疫苗意願，將小說《吸血鬼德古拉》中，德古拉城堡的原型「布蘭城堡」（Bran Castle）設為疫苗接種點。民眾不需事前預約便可入場參觀，還能免費接種輝瑞疫苗（Pfizer）。

「布蘭城堡」是愛爾蘭作家斯托克（Bram Stoker），1897年出版的小說《吸血鬼德古拉》中的現實原型，為當地相當熱門的旅遊景點。民眾表示，自己與家人一起去城堡參觀，看到現場有提供疫苗施打的海報，便鼓起勇氣接種。為獎勵民眾的「勇氣及責任感」，完成接種的民眾可獲得一份「證書」，且在未來「100年」都能免費參觀當地著名的刑具展覽。

+ 7 + 7 + 7

羅馬尼亞政府近期不斷加速國內疫苗施打，5月7日至10日，更在王宮大會堂和國家圖書館，舉辦連續3天，24小時不間斷的「馬拉松式接種」，民眾不需事前預約登記便可直接到現場，盡可能減少民眾在接種過程中產生的麻煩，確保大家「想打就打得到」。政府想方設法吸引國民接種新冠疫苗不是沒有原因，據外媒報道，當地民眾對疫苗仍存在相當多疑慮，將近有一半的人民都不想接種。

羅馬尼亞擁有約1941萬人民，截至目前為止，已有約360萬人接種。當地政府希望能在6月1日前，完成500萬人接種計劃。統計至5月9日為止，過去24小時內，新增857例確診，這是今年以來，首次單日新增病例數降至1000以下。截至目前，羅馬尼亞累計確診約106萬新冠肺炎確診病例，累計28799人病逝。

延伸閱讀：專家稱疫苗或無法終結疫情 盼預防重症助恢復正常生活▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

日設接種疫苗中心 東京單日施打萬人

【本文獲「TVBS」授權轉載。】