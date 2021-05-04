新冠肺炎︱意大利發現「超級免疫者」　抗體高於常人或成抗疫關鍵

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-04 13:40

全球新冠肺炎疫情持續升溫，各國不斷努力研究相關藥物開發，盼能早日終結肆虐各國的疫情。近日國外一篇研究報告顯示，意大利一處小鎮曾飽受病毒摧殘，如今卻出現「超級免疫者」，體內抗體數量更是常人的2倍，且存在時間長達9至10個月，讓醫學專家十分驚訝，目前正展開進一步研究，盼能找到對抗病毒的新方式。

據《NBC News》報道，現年68歲的貝佐恩（Paola Bezzon）居住在威尼斯附近的小鎮，該地區是大陸境外首批發生新冠肺炎疫情的地點之一，同時也是歐洲傳出首宗染疫死亡個案的地點。去年12月，貝佐恩以為自己染上流感，沒想到數月後進行PCR檢測，竟發現她體內的新冠病毒抗體比常人更多，連研究人員都稱她為「超級免疫者」。

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意大利帕多瓦大學與英國倫敦帝國科技醫學院合作的研究報告指出，有些人在接觸過新冠肺炎病毒後，過一段時間體內的抗體就會提升至2倍多，而抗體含量增加的原因之一可能是「再次接觸」病毒。帕多瓦大學的微生物教授拉韋佐（Lavezzo）在取得鎮民同意後，迄今已對當地民眾進行3次大規模檢測。

拉韋佐發現，有些居民在初次染疫後的9至10個月，體內都仍存有新冠病毒抗體，是疫情爆發期間抗體存在時間的新紀錄，這些「超級免疫者」的免疫機制就像施打了疫苗一樣，在下次接觸病毒時會更快、更強地對其產生反應，而其他國家也陸續出現超級免疫者的存在，了解如何觸發這種免疫機制，對於擊敗疫情來說可能至關重要。

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