【多圖】外國少女自稱吸血鬼　承認曾飲人血：味道像銅一樣！

有英國傳媒早前報導，一名居住在倫敦的女子自稱是吸血鬼，並承認曾以飲人血為生，還聲稱自己在這地球實際上生活了600年。究竟是甚麼一回事呢？

《吸血新世紀》在2008年上映時風靡全球。（《吸血新世紀》〉劇照）

現年27歲的Lilith Vampyre，又名「黑暗女神」（Dame of Darkness），目前在倫敦生活。她看上去跟平凡人一樣，都有一份「朝九晚五」的工作。然而除了這份「正職」外，據她本人表示，她的「副業」其實是一名吸血鬼：「雖然我較喜歡避免讓陽光直射而曬乾，但我都可以在白天外出，但我感覺最好的時間還是在日落後。」

Lilith Vampyre及其吸血鬼同伴。（lilith_vampyre Instagram 圖片）

除了跟吸血鬼一樣討厭陽光外，Lilith Vampyre還承認過去曾飲用人血。她解釋在18歲時首次看到德古拉（Dracula）後，就一直被這種生活模式吸引：「我在18歲時成為了吸血鬼，雖然當時我還完全沒有意識到這事，但如今我已經了解。」當時初到倫敦的她，還首次享用了人血：「我基於好奇心驅使下第一次喝了人類的血液，其味道像金屬，近乎像銅一樣，有不同的味道。」她續指出，他們會在某人身上謹慎地割開其身體，然後直接吸吮：「他們都是朋友或志同道合。」

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醉心成為吸血鬼的她還聲稱自己在這地球上實際生活了600年，而她的「人類年齡」則是27歲：「我小時候首次看到德古拉後，我立刻被這種生活方式吸引著，我對神秘生物開始著迷。」因為喜歡任何與吸血鬼有關的事物，也讓她在現實生活及網絡上找到一群同好。

羅拔柏迪臣在《吸血新世紀》實際年齡為108歲。。（《吸血新世紀》劇照）

其實以吸血鬼為題材的電影多不勝數，當中包括香港人非常熟悉的《千機變》及由羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活主演的《吸血新世紀》系列電影。然而要數最經典的吸血鬼電影，相信是由已故美國著名男星Bela Lugosi主演的《Dracula》，電影在2000年還被美國國會圖書館選為「文化上、歷史上或美學上具重要意義」的作品，並保存在國家影片登記表。這也證明吸血鬼文化影響著全球。