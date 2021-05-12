英國瘦長「紙片屋」爆紅　最窄處不足1米　內部照曝光原來極寬敞

環球趣聞
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英國網絡媒體LADbible報道，美國伊利諾伊州有間看似瘦長的「紙片屋」去年以26萬美元售出，今年重新在售屋網Zillow上架，目前標示的房價為30萬美元，不到一年房價漲幅為15%。

報道指出這棟綽號為「批屋」（Pie House）的房子，最窄處只有91公分。去年一名網紅在社交平台大騷這棟房子的特殊尺寸，吸引超過140萬瀏覽人次，也讓這間房子爆紅。

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美國媒體《今日美國》（USA TODAY）指出，這棟房子實際上位於108坪（3843呎）的三角形區塊上，最寬處有6公尺。室內空間超過44坪（1566呎），包括1個地下室、2間臥室和2套半浴室。

房地產經紀人貝洛（Alan Berlow）解釋房子形狀像一片批餅，因此暱稱為「批屋」，貝洛強調房子功能比想像中更強大：「不是傳統的空間配置，但非常實用。人們在看房屋時可能會認為臥室和浴室很小，但實際上感覺跟一般尺寸沒兩樣。」

住附近的網友Sandra JSD提到這間房子已成當地地標：「我外出散步時常會帶小孩到現場欣賞房子。」網友Rhylee則表示之前看到這間房子時，還以為是「電影場景」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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