希臘小島真正隱世洞穴屋　獨享一片愛琴海　天才女設計師巔峰之作

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-04-30 20:09

國際住宅建築設計，是「一条」長期關注與報道的領域。在「當代前沿住宅」系列中，「一条」聯合生活在全球各地的建築設計師，嘗試跨越疫情帶來的交通阻隔，展現國際視野下，最新出現的、具有引領意義的住宅設計與生活方式。

撰文：楊曜 責編：陳子文（一条）

2020年10月，在愛琴海小島塞里福斯（Serifos）島上，NCaved洞穴住宅歷經三年終於落成。在離海岸線100米的岩灣處，它像一個梯形「棋盤」結構，嵌入山坡中，建築主體好像「隱形」了，最後消失在斜坡末端的天空，極簡、冷酷、詩意。「一条」與這座建築的設計師——80後希臘女建築師Iliana進行視像連線，深入了解NCaved設計、建造背後的故事。

埋藏在洞穴中的渡假屋 獨享一片愛琴海 點圖了解更多內裏的絕妙設計▼▼▼

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自述：Iliana

NCaved的所有結構承重牆是由石頭砌成的，它其實叫「乾石牆」，是當地傳統鄉村建築特有的一種牆體。建造初期剛開始挖掘的時候，我們就遇到了困難。挖到地下2-3米處時，我們碰到了一塊非常緻密的岩石，花了6周時間才制動。不過，這個過程中也產生了大量的石材。

NCaved與自然景觀融為一體 尤如置身於大自然中（按圖了解更多）▼▼▼

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