日本熟齡啦啦隊活力不輸年輕辣妹　平均年齡70歲以上無阻魅力四射

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-13 13:45

啦啦隊不是年輕女孩的專利，日本有一支熟齡啦啦隊，名為「日本彩球（JAPAN POM POM）」，成員平均年齡超過70歲，過去經常參加各種公益慈善表演，也曾受邀到台灣演出。今年是她們成軍25週年，由於新冠疫情，最近才恢復每周兩小時排練，熟齡啦啦隊員穿上閃亮制服，活力不輸年輕辣妹。

閃閃發亮的超短迷你裙搭配白色馬靴，啦啦隊員排練舞步，口罩畫上大紅唇，展現活力不忘防疫。工作人員：「說cheese （笑一個）。」

乍看之下，他們和一般美式啦啦隊員沒兩樣，但其實每個人都戴上咖啡色假髮，原來這群人有的是媽媽，甚至已經當婆婆，熟齡啦啦隊取了一個可愛的名字「JAPAN POM POM日本彩球」創辦人是她，今年89歲的滝野文惠。

+ 2 + 2 + 2

JAPAN POM POM創辦人滝野文惠 （Fumie Takino） ：「當你年紀超過60歲，不會有機會穿這樣的服裝，但顯然有滿多參加啦啦隊的人說，他們想穿這個啦啦隊服，令人覺得元氣十足，讓人感到青春。」

舞蹈老師：「一、二、三、四、五、六、七、八。」 1996年創立的日本彩球，已經成軍25年，最初是五個好姊妹一同組團，到現在擴編成28人，入團基本門檻是年滿55歲，通過試鏡才能加入。

滝野文惠 (Fumie Takino) ：「我經常聽到有人說，自己太老了，但是這跟你年紀多大無關，如果有人想開始做某事，我真的認為他們就應該去做，讓你的餘生盡可能愉快。」

+ 4 + 4 + 4

日本彩球全團平均年齡超過70歲，是日本熟齡啦啦隊當中，最資深也是人氣最高的隊伍，每年應邀出席各種不同表演，以及公益慈善活動，2017年時也曾受邀到台灣演出。

只要站上舞台，這群熟齡啦啦隊的魅力不輸年輕辣妹，滝野文惠說，日本社會含蓄保守，剛創辦時不被看好，幸好經過多次演出逐漸獲得肯定，許多國外媒體特地來採訪，讓她們彷彿成為日本之光。

長期沈浸在快樂的啦啦隊氛圍，讓這群隊員忘記老了這件事，滝野文惠說自己從來不是循規蹈矩的人，她53歲才赴美讀碩士，64歲創立日本彩球啦啦隊，原本目標放在2020東京奧運，也是成團25周年紀念表演，因為新冠疫情，啦啦隊練習演出一度被迫中斷，滝野文惠在家沒有閒着，看電視自學西班牙文。

+ 2 + 2 + 2

滝野文惠（Fumie Takino） ：「準備好了嗎（西班牙文） ？在過去的兩到三年中，我一直在思考我的體力下降，而且變得很累，因為新冠肺炎我休息了一陣子後，真的體會到我的體力下降了。」

滝野文惠兩年前右膝蓋受過傷，她說舞蹈讓她忘記年齡和疼痛，現在啦啦隊恢復每週兩小時的練習，儘管要戴着口罩，還要保持社交距離，依舊沒有澆熄她對啦啦隊的熱愛，和團員們一起舉起彩球，也為即將到來的東京奧運加油。

延伸閱讀：

日本防疫新問題 「道德痛」使人暴怒

【本文獲「TVBS」授權轉載。】