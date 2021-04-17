韓國「新銀髮」穿搭改造　大叔大嬸有潛力　兩代同框添溫情

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-17 10:00

也許不少熱情、動力及好奇心會隨著時間推移而漸漸流逝，但對於穿搭這件事，卻是不管幾歲都能開始萌芽的興趣。穿搭就如同化學公式，若你從來不曾努力嘗試過，永遠不知道自己能穿出什麼新花樣。前幾年 New Balance 推出 the New Grey Seoul 企劃，改造 20 位素人大叔成為帥氣歐巴，受到不少人的矚目，而後續 @THENEWGREY 也幫不少爺爺奶奶玩起穿搭改造，有些人已經白髮蒼蒼，卻仍然不失活力，與朋友、老伴或者小孩一起拍照，流露出日常情感的濃厚。

平均年齡 63 歲的韓國大叔團體 Ahjussis 也曾參與過這個企劃，據說年齡最小的成員為 57 歲，搭編看到照片時，也忍不住驚呼大叔實在太有型，其實你只是不懂得如何突顯自己的好，每個人都是很有潛力的呀！而且團員間的互動也相當可愛，日前甚至人氣高到還有粉絲俱樂部買下各種地鐵、巴士看板，還上了韓國節目。

韓國大叔團體 Ahjussis改造前後的造型照，你覺得怎樣呢？▼▼▼

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搭編也很喜歡其他穿搭改造例子， @THENEWGREY 不僅僅只是拍下改造後的穿搭照，也傳遞出親情、友情、愛情的美好。其實外表不是最重要，但重點是兩人能一起體驗不一樣的事物，在這過程中能讓感情增溫、留下回憶。搭編看著照片時，也突然萌生出想與家人一起改造穿搭留下紀念的念頭，你有多久沒好好陪伴家人了呢？

老、中、青素人改造前後大不同，絕對能令你驚嘆連連~▼▼▼

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Dappei 結語： 一直以來都很喜歡關於穿搭改造的企劃，不過 @THENEWGREY 拍出的成果照反而多了一種情感在裡頭，讓人忍不住想深刻體驗關於穿搭的美好，或許我們與家人找不到相同的興趣，但能透過穿搭來找到與彼此的連結性。

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原文：不管幾歲都要很潮！韓國「穿搭改造」企劃驚艷又浪漫，與家人一起嘗試不一樣的穿搭吧！

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