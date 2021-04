韓國「新銀髮」穿搭改造　大叔大嬸有潛力　兩代同框添溫情

也許不少熱情、動力及好奇心會隨著時間推移而漸漸流逝,但對於穿搭這件事,卻是不管幾歲都能開始萌芽的興趣。穿搭就如同化學公式,若你從來不曾努力嘗試過,永遠不知道自己能穿出什麼新花樣。前幾年 New Balance 推出 the New Grey Seoul 企劃,改造 20 位素人大叔成為帥氣歐巴,受到不少人的矚目,而後續 @THENEWGREY 也幫不少爺爺奶奶玩起穿搭改造,有些人已經白髮蒼蒼,卻仍然不失活力,與朋友、老伴或者小孩一起拍照,流露出日常情感的濃厚。