新冠疫苗︱紐約市長攜手快餐店推打針獎勵　記者會上「吃播」宣傳

撰文: TVBS新聞網 最後更新日期: 2021-05-14 17:17

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)為鼓勵民眾接種新冠疫苗,推出多項獎勵措施。在13日的視像記者會宣布,美國知名速食店Shake Shack也加入獎勵接種新冠疫苗行列,只要出示接種證明,購買漢堡就可免費獲得一份薯條,更在現場玩起「吃播」,對著鏡頭大吃漢堡及薯條,呼籲民眾趕緊接種。

紐約目前已施打超過700萬劑疫苗,近50%的成年人已完成接種,60%的成年人已接種第一劑,但目前接種人數比起過去高峰期少了將近一半。7天平均接種劑數,從4月12日近23萬劑降至5月9日的14萬劑。白思豪表示,目前紐約疫苗已供過於求,且有部份族群仍然拒絕接種疫苗,16到25歲的民眾接種率僅有24.7%,26到34歲的接種率為35.4%,而65到74歲長者的接種率則高達73.6%。

政府想方設法提升民眾施打意願,據外媒報道,目前在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路都有多個接種點,民眾不須預約即可至現場接種,完成後即可獲得7天免費搭乘的捷運卡或2張長島鐵路、北線鐵路的單程票。紐約州立大學(State University of New York)和紐約市立大學(The City University of New York)校董會也表示,將要求所有學生,若想在秋季返校,則須先打疫苗。

不僅紐約,俄亥俄州州長德溫(Mike DeWine)在12日也宣布,將從已接種疫苗的州民中抽出5位幸運兒送出高達「100萬美元」的獎金。另外,政府也將抽出5位17歲以下完成接種的民眾,提供俄亥俄州立大學4年的學費、宿舍費、教材費等全額獎學金。不同於有些國家無疫苗可打,全美目前疫苗供給充足,12日美國疾病管制暨預防中心(CDC)宣布,開放美國12到15歲青少年接種疫苗,目前全美約有1/3人口(約1.5億人)已接種至少1劑疫苗。拜登政府表示,預計在7月4日國慶日前,讓70%人口接種至少1劑疫苗,並讓1.6億成年人完成2劑接種。

【本文獲「TVBS」授權轉載。】