新冠疫苗︱紐約市長攜手快餐店推打針獎勵　記者會上「吃播」宣傳

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-14 17:17

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）為鼓勵民眾接種新冠疫苗，推出多項獎勵措施。在13日的視像記者會宣布，美國知名速食店Shake Shack也加入獎勵接種新冠疫苗行列，只要出示接種證明，購買漢堡就可免費獲得一份薯條，更在現場玩起「吃播」，對著鏡頭大吃漢堡及薯條，呼籲民眾趕緊接種。

紐約目前已施打超過700萬劑疫苗，近50%的成年人已完成接種，60%的成年人已接種第一劑，但目前接種人數比起過去高峰期少了將近一半。7天平均接種劑數，從4月12日近23萬劑降至5月9日的14萬劑。白思豪表示，目前紐約疫苗已供過於求，且有部份族群仍然拒絕接種疫苗，16到25歲的民眾接種率僅有24.7%，26到34歲的接種率為35.4%，而65到74歲長者的接種率則高達73.6%。

政府想方設法提升民眾施打意願，據外媒報道，目前在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路都有多個接種點，民眾不須預約即可至現場接種，完成後即可獲得7天免費搭乘的捷運卡或2張長島鐵路、北線鐵路的單程票。紐約州立大學（State University of New York）和紐約市立大學（The City University of New York）校董會也表示，將要求所有學生，若想在秋季返校，則須先打疫苗。

不僅紐約，俄亥俄州州長德溫（Mike DeWine）在12日也宣布，將從已接種疫苗的州民中抽出5位幸運兒送出高達「100萬美元」的獎金。另外，政府也將抽出5位17歲以下完成接種的民眾，提供俄亥俄州立大學4年的學費、宿舍費、教材費等全額獎學金。不同於有些國家無疫苗可打，全美目前疫苗供給充足，12日美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布，開放美國12到15歲青少年接種疫苗，目前全美約有1／3人口（約1.5億人）已接種至少1劑疫苗。拜登政府表示，預計在7月4日國慶日前，讓70%人口接種至少1劑疫苗，並讓1.6億成年人完成2劑接種。

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