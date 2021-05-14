新加坡旅遊氣泡｜東南亞疫情紛升溫：泰國監獄千人染疫　大馬封城

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-14 16:39

新加坡與香港的旅遊氣泡計劃再有觸礁危機，星州一再收緊抗疫措施，希望控制正在升溫的疫情。事實上，東南亞疫情正在上升，除了新加坡外，馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨等的確診數字都自4月起急升，其中在泰國，有監獄出現近1,800宗確診個案，佔監獄人數超過一半。

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新加坡在5月13日新增24宗社區確診病例，是自2020年9月中以來的新高，令這個國家與香港之間的旅遊氣泡計劃再有可能押後啟動日期。惟事實上不止是新加坡，整個東南亞疫情也在升溫。

《經濟學人》便指，目前東南亞的地方大部份情況相若，醫院、隔離措施及邊境成為容易出現感染群組的地方，另一方面，變種病毒的出現加速病毒散播，在印度流行的變種病毒目前已在柬埔寨、印尼、馬來西亞、新加坡及泰國出現。以下是部份東南亞國家的情況：

泰國有監獄出現感染群組後，當地懲教署5月8日發放相片，顯示在監獄內設置臨時醫院（AP）

泰國：監獄爆千人感染

泰國5月13日新增4,887宗確診病例，創單日新高，疑累計確診感染數字增至9.3萬人。外界關注的是，新增病例有大量來自兩間位於曼谷近郊的監獄，其中曼谷特別監獄（Bangkok Remand Prison，暫譯）關押3,238人，竟有多達1,795宗確診；曼谷女子中央監獄關押4,518人，也有1,040宗確診，可見比例之高。

在此情況下，數名學運領袖在關押時染疫，更引起關注。

馬來西亞：全國封城

大馬5月13日新增4,855宗確診個案，是自1月底以來的新高，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）之前已在5月10日指，第3波疫情或引發國家危機。

在疫情下，馬來西亞5月10日起實施全國封鎖，所有跨州跨區活動、社交聚會都禁止，將持續至6月7日。

馬來西亞：圖為5月10日，在馬來西亞實施封鎖措施期間，必打靈查亞通往吉隆坡的道路有交通擠塞。 （Reuters）

越南：多間醫院封鎖抗疫

越南在這次新冠肺炎疫情期間表現亮眼，至今全國累計確診病例不足4000宗，但在4月底，當地再出現首宗本地傳播病例，至5月9日，當地出現過百宗的102宗確診，總理范明政警告疫情已威脅政治穩定。為了防疫，當地有近10間醫院因出現疫情而要封鎖。

印尼：宗教節慶成播疫危機

印尼在5月13日新增3448宗確診個案，當地疫情至今屬於穩定，未有像其他東南亞國家般自4月起確診個案急升，但宗教節慶有可能成為播疫危機。當地穆斯林在5月上旬迎接開齋節，雖然政府已發出禁令，禁止民眾回鄉，但仍有數以十萬計的信徒回鄉過節，令外界擔心當地之後會迎來升溫疫情。

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