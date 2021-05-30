英富豪私生活荒淫擁74位情婦　染疫死2300萬英鎊遺產獨留正宮子女

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-30 12:45

英國知名貴族、第七代巴斯侯爵（7th Marquess of Bath）亞歷山大錫恩（Alexander Thynn）於2020年4月死於新冠肺炎，享壽87歲。由於遺產總價高達2300萬英鎊（約2.5億港元），加上他生前除了妻子之外還有74位「小三」，分產問題成為眾人焦點。據英媒報道，錫恩竟然一毛錢都沒有留給情婦。

根據《鏡報》報道，身為英國最古怪貴族的錫恩總是留着長髮、大鬍子，時常穿着色彩鮮豔的服裝，擁有一個佔地超過9000英畝的野生動物園，但更為人熟知的竟是他風流的私生活。儘管他1969年成功說服匈牙利女模蓋爾（Anna Gael）與前夫離婚後並和他結婚，但多年來，錫恩卻和超過70名女性「有連結」，甚至稱這些女人為「老婆」（wifelets）。

《太陽報》指出，錫恩從1970年代以來一直保持着「開放」的愛情生活，並讓多達74名「小三」搬進他的朗利特（Longleat）莊園，傳聞裏面充斥着毒品派對與淫靡狂歡。錫恩曾說，單一配偶制太容易出錯，「我喜歡變化帶來的興奮感。」夜夜笙歌的錫恩獲得了「朗利特的腰」（The Loins of Longleat）的封號。

Alexander Thynn, ladies and gentlemen. The 7th Marquess of Bath and possibly my favorite person in the nobility. pic.twitter.com/A0npkEWDIM — Haley Caldwell (@haleymcaldwell) May 16, 2015

第54任老婆女模吉勒姆（Cherri Gilham）受訪時表示，錫恩送給她莊園中的小別墅，但她最後仍選擇分手的原因是錫恩不斷要求做愛，「他會讓妳在床上和床下都很舒服。」謝里還說，自己在莊園中面臨的最大問題是其他女人，很多妻子們都會在背後誹謗、當雙面人，「而我覺得錫恩很享受這些後宮的宮鬥。」

報道稱，錫恩的遺產高達2300萬英鎊，扣除稅額後至少還有1440萬英鎊（約1.5億港元），他在遺囑中提到，要將100萬英鎊先分給77歲的正宮蓋爾，其餘財產與藝術品收藏都將交給一個信託基金，將留給蓋爾與子女，部分用於動物園的維護費用。然而，那74位「老婆」卻一毛都分不到，甚至有媒體報道，錫恩的兒子已經開始將住在莊園內的情婦們一一逐出。

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