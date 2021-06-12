偷偷拍拖怕被家人發現　印度18歲女躲住男友房間11年無人發現

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 16:41

印度一名18歲女子11年前突然離家出走，整個人音訊全無，家人遍尋不着，懷疑她恐遭到不測。不過最近這名女子出現了，她才透露這段期間，一直躲在男友家中房間，更令人驚訝的是，男方家人竟然完全不知道。

根據《新印度快報》（New Indian Express）報導，喀拉拉邦帕拉克卡德縣（Palakkad）阿伊魯爾村（Ayilur）該名女子薩吉塔（Sajitha），2010年2月2日離家後就失蹤，家人找尋她的下落都未果，推測她恐遭遇不測，或是和男友私奔到別的國家。

不料就在前一陣子，薩吉塔在34歲男子拉曼（Rahman）的家中被找到，消息一出兩家人都十分吃驚。拉曼和薩吉塔的住家距離僅100公尺，事後了解，薩吉塔在11年前愛上拉曼，兩人瞞着家人交往，擔心戀情會被反對，於是薩吉塔當時離家後，就住進拉曼家中，躲在他的房間生活。

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整起事件會曝光，主要是在今年3月，拉曼受到疫情影響無法上班，導致收入銳減，因而和家人發生衝突，憤而離家出走，直到前一陣子才被警方找到，接著竟主動坦承和薩吉塔同居多年的事實。

事後得知，拉曼是一名焊電工人，家裡還有父母和姊姊同住，但家人表示，平時拉曼都會把房門上鎖，甚至還加裝特殊鎖系統，還要求任何人不得進他房間，而且脾氣變得十分暴躁，原本懷疑拉曼一連串的怪異行為是不是有躁鬱症，沒想到真相竟是在房間內偷藏女友。

拉曼透露，平日他都會把食物帶進房間給女友吃，對方也只會趁夜深人靜時出來洗澡，房間有對外窗，若是薩吉塔想要出門，則可從窗戶跳出去，房間還裝了一台電視給她看。現在事件曝光，兩人也鬆了一口氣，最後法院也允許他們繼續交往。

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