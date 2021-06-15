美國女健美運動員用大腿內側7.5秒夾爆3個西瓜　打破男性世界紀錄

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-15 15:26

美國知名的女性健美運動員奧爾森（Kortney Olson）上周五在拉斯維加斯，慶祝新店開幕時，展示了用大腿夾西瓜的特技，她僅用了7.5秒，就夾爆3顆西瓜，刷新了世界紀錄。奧爾森表示，這個活動的意義，在於鼓勵女性打破社會印象，並希望透過自己的服飾品牌「GRRRL Clothing」，建立女性彼此間的連結。

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綜合《聖荷西信使報》報道，奧爾森表示，自己想利用粉碎西瓜活動、運動空間和自己的品牌，傳達及教導一些事務，藉此與當地年輕女性建立連結。她提到，粉碎西瓜的活動意義，在於鼓勵女性打破社會印象；創立品牌是希望提升女性人權，讓女性間的連結更緊密。

奧爾森利用強壯的大腿肌力，僅花了7.5秒，就夾爆了3顆西瓜。她表示，先前曾在11.36秒內完成這項活動，所以知道自己有機會挑戰世界紀錄，但那次挑戰並不符合世界紀錄的標準，因為缺少2人以上的證人宣誓書，也沒有使用官方碼錶，所以紀錄不被認可。

奧爾森此次不僅打破烏克蘭的利亞舒克（Olga Liashchuk）14.65秒的女性最佳紀錄，連伊朗的多什曼齊亞里（Rohollah Doshmanziari）創下的男性最佳紀錄10.88秒，也一舉刷新。她也計畫開設相關課程，從挑選西瓜、到擠壓技術逐一教導，希望能鼓勵更多女性參與，並在8月3日國際西瓜日時，舉辦活動慶祝。

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