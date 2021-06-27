英國囚犯「走私」性工作者回牢獄激戰　議員狠批：出現保安漏洞

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英國《每日郵報》報道，英國東部薩福克郡（Suffolk）開放式監獄哈樂斯萊灣監獄（HM Prison Hollesley Bay）一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。《太陽報》報道，獄方目前正積極調查此案，並追查女子身分。涉案囚犯已經被移往封閉式監獄。

一名消息人士說：「這說明這間監獄的安全性是個笑話。居然有個囚犯把女子帶進監獄翻雲覆雨，囚犯還用非法手機分享照片向獄友們吹噓。此外，這名女子讓自己面臨重大風險，她進入一個男子監獄，裏面充滿飢渴的男人。監獄裏還有一些囚犯是因為暴力和性犯罪被捕服刑。工作人員知道女子來到監獄前，她很容易被攻擊。」

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這名消息人士補充，據信這名女子不是那位囚犯的女友，「哪個有自尊心的女友會以她們的人身安全冒險，在另一半快出獄時跑來看他們？」

在一份聲明中，監獄管理局稱該囚犯的行為「令人無法接受」，並稱他已「受到懲罰」。工黨議員史勞福特表示，這件事是「非比尋常的保安漏洞和損害」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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