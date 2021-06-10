印尼麥當勞開賣BTS套餐勁墟冚　外賣員迫爆餐廳　至少20分店停業

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 17:50

快餐店有新套餐上市，竟然也造成防疫缺口？原來是韓國當紅男團BTS（防彈少年團）與業者推出的聯名套餐。印尼雅加達的粉絲因為疫情關係，不能親自到店門口搶購，而是找外賣員幫買，卻造成外賣員擠爆餐廳取餐的現象，在防疫規定下，至少20家門市被迫暫停營業。

「我們為了BTS餐而來。」速食店龍頭麥當勞和韓國當紅「防彈少年團」BTS聯名，在全球50國推出新套餐。6月9日終於在印尼上市，吸引大批ARMY（BTS粉絲）瘋狂訂購。有外賣員表示：「大家興奮吧，超棒的BTS粉絲，來點餐吧。」

外賣員訂單接不完，點餐櫃台出現了這樣的景象。身穿綠色制服的外賣員擠成一團，口罩也沒戴好，大聲喊叫搶單，情緒激動，還打了起來。

▼▼印尼麥當勞為防BTS粉絲在門市排長龍，已經安排只能透過外賣平台等途徑購買套餐，誰知外賣員照樣迫爆餐廳▼▼

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為怕外賣員群聚成為防疫缺口，光在印尼首都雅加達，就有32家門市因違反防疫規定被罰，其中20家還得暫停營業。印尼麥當勞趕緊呼籲，粉絲不用急着買，到下個月都還有機會吃到。BTS粉絲：「雞塊醬料和飲料，其實跟以前差不多，就是包裝不一樣了。」

在此同時，印尼5月中開齋節返鄉群聚發酵，疫情再度惡化，6月9日新增7725例確診，破2月底以來單日最高紀錄。雅加達檢測陽性比率高達10%，雖然沒封城，但爆發疫情的小社區，都得圍起來管制出入。

疫苗方面，目前印尼有超過1千萬人打完兩劑，雅加達還開放18歲以上人口接種，加速疫苗施打。

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